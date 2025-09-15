สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง คว้า 3 รางวัลจาก TCCTA Contact Center Awards 2025

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน เข้ารับรางวัลจากงาน Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) The Best Contact Center Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จัดโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ณ โรงละครอักษรา กรุงเทพมหานคร
คุณปิยะชาติ ศรีมารุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวด้วยความยินดีว่า “3 รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีด้านบริการให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยการวางมาตรฐานการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Contact Center) และการบริการลูกค้าบนช่องทางสื่อสารโซเชียลมีเดีย (Social Media Contact Center) ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะบนเฟซบุ๊กเพจ หรือไลน์ออฟฟิเชียล ยกระดับประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างครอบคลุมทุกช่องทาง ภายใต้พันธกิจการทำงานโดยยึดลูกค้าเป็นที่ตั้ง (Focus on Customer) และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย (Innovate for the Better) เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในอนาคตมากยิ่งขึ้น
โดยในปีนี้ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ได้ตอกย้ำการบริการด้วยนวัตกรรมที่มอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าต่อเนื่องเป็นปี 8 จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย รวม 3 รางวัล แบ่งเป็นประเภทองค์กร (Corporate) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
- The Best Social Media Contact Center รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) และประเภทบุคคล (Individual) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
- The Best Contact Center Agent of the Year รางวัลดีเด่น (non-Voice) ได้แก่ คุณรัตติกาล เสนเผือก
- The Best Contact Center Support Professional of the Year รางวัลดีเด่น (Quality Assurance Support) ได้แก่ คุณสุพรรษา ศาสตรานนท์
ความสำเร็จในปี 2568 ถือเป็นความภาคภูมิใจของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง อย่างยิ่ง ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างรอบด้าน โดยบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำด้านบริการสินเชื่อเพื่อเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรกลก่อสร้างของสยามคูโบต้า เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป”
