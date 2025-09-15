ชี้เป้า ชำระค่าไฟ แบบไม่มีค่าธรรมเนียม

📌 หักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต (หมดปัญหา ลืมจ่ายค่าไฟ)
📌 Mobile Banking ทุกธนาคาร
📌 แอปฯ True Money (ถึง 31 ม.ค. 69)
📣 หักบัญชีเงินฝากธนาคาร: แจ้งความประสงค์ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ ได้ทั้งประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน พร้อมแนบเอกสารใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
📣 หักบัญชีบัตรเครดิต: แจ้งความประสงค์ที่ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตที่ท่านมีบัตรอยู่ โดยแนบเอกสารสำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกอื่นในการจ่ายค่าไฟออนไลน์ ไม่ต้องไปที่ทำการ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง
🔸 แอปพลิเคชัน MEA Smart Life (ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store เท่านั้น) >> วิธีลงทะเบียนเข้าใช้งานเวอร์ชันใหม่ https://www.mea.or.th/public-relations/press-media/infographics/measmartlife-howto-faq22082025
🔸 LINE OA “MEA Connect” (@meathailand ของแท้ต้องมีโล่เขียว)
🔸 ตู้ ATM
🔸 Internet Banking
🔸 Shopee Pay
🔸 LINE Pay
🔸 ตัวแทนรับชำระอื่น ๆ
