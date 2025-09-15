ชป.ร่วมกับ 3 หน่วยงานอบรมเกษตรกรพร้อมรับมือโลกร้อน อนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมชลประทานจัดอบรมเกษตรกรเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ด้านการอนุรักษ์ดินและน้า ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 โดยมีกำหนดการอบรมทั้งหมด จ้านวน 22 ตำบล ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ซึ่งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นวันแรกของการจัดอบรมที่ห้องประชุมอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีชาวบ้านในตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการอบรมกว่า 40 คน
การอบรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ จ้านวน 3 ตำบล ได้แก่ บางระกำ, ชุมแสงสงคราม, ท่านางงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 1 ตำบล ได้แก่ บ้านกร่าง อำเภอพรหมพิราม จำนวน 6 ตำบล ได้แก่หนองแขม, วังวน, ศรีภิรมย์, ตลุกเทียม, ท่าช้าง, มะต้อง อำเภอกงไกรลาศ จ้านวน 6 ตำบล ได้แก่ กกแรต, ดงเดือย,บ้านใหม่สุขเกษม, ไกรกลาง, ไกรนอก, ไกรใน อำเภอสวรรคโลก จำนวน 1 ตำบล ได้แก่ ปากน้า อำเภอศรีนคร จำนวน 2 ตำบล ได้แก่ หนองบัว, คลองมะพลับ และอำเภอพิชัย จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ท่ามะเฟือง, พญาแมน, คอรุม
สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน การจัดการดิน และการสอนวิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อน้าไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นางชุติมา จันทร์เจริญนักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน และนายอธิศักดิ์ ทองเลิศ นักวิชาการเกษตร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
สำหรับการอบรมครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2568 จะอบรมเกี่ยวกับการจำแนกดินแบบง่ายใน
พื้นที่ของตนเอง การใช้แอปพลิเคชัน LDD Soil Guide และ “น้องดินดี” ส่วนการอบรมครั้งที่ 4 ในเดือนกรกฎาคม2568 จะเน้นเรื่องการจัดการธาตุอาหารพืชในดิน การวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม และกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ด้วยการจัดการอนุรักษ์ดินและน้าในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ นี้ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรม และเตรียมความพร้อมผ่านการอนุรักษ์ดินและน้ำในการปรับตัวอย่างยั่งยืน