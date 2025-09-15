“มหาดไทย” คว้ารางวัลเลิศรัฐ PMQA 4.0 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ราชการยุคใหม่

“มหาดไทย” คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภท PMQA 4.0 จากผลงานยกระดับองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
วันนี้ (12 ก.ย. 68) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้ารับ “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2568 จากศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมี นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรมร่วมพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี อธิบดีกรมที่ดิน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหารกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้ได้รับ “รางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)” นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) อีก 14 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมที่ดิน และระดับจังหวัด จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ตรัง ตราด นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี ศรีสะเกษ สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์
สำหรับ รางวัลเลิศรัฐประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับ มีที่มาจากผลงานการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ผ่านการ “เปลี่ยนวิธีคิด ปรับระบบงาน และพัฒนาวิธีการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานและตอบโจทย์ประชาชน” การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสำคัญมาใช้ เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของประชาชนแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่”
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า รางวัลเลิศรัฐถือเป็นรางวัลของชาวมหาดไทยและชาวสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยรวมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรางวัลนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และขอให้ทุกหน่วยงานได้นำแนวทางที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้สะท้อนในการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง และรักษามาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน