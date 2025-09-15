“ปลัด มท.” เปิดประกวดผ้าลายพระราชทานอีสาน 2,000 ผลงาน ชูพัฒนา พช.-คุณภาพชีวิต

“ปลัด มท.” เปิดประกวดผ้าลายพระราชทานอีสาน กว่า 2 พันผลงานเข้ารอบ ชูสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างอาชีพ-รายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
วันที่ 13 ก.ย. 68 เวลา 10.00 น. ที่ห้องธนกร 1–2 มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “สิริราชพัสตราภรณ์” และงานหัตถกรรม ประจำปี 2568 รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลงานเข้ารอบกว่า 2,000 ชิ้น จากผู้ส่งผลงานทั่วภาคอีสาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย ภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมงานคับคั่ง
นายอรรษิษฐ์ กล่าวระหว่างพิธีเปิดว่า การได้กลับมาเยือนอุดรธานีในวันนี้ทำให้หวนรำลึกถึงช่วงเวลาที่เคยปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อหลายปีก่อน พร้อมชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่ทุ่มเทสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการต่อยอดและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้ร่วมสมัยและก้าวสู่ระดับสากล
“พระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการยกระดับผ้าไทย ไม่เพียงสืบสานงานหัตถกรรมดั้งเดิม แต่ยังทรงชี้นำการพัฒนา ตั้งแต่การออกแบบ การย้อมสีธรรมชาติ ไปจนถึงการสร้างแบรนด์ ให้ผ้าไทยกลายเป็นสินค้าที่มีคุณค่า เป็นที่นิยมของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ” ปลัด มท. กล่าว พร้อมย้ำว่าความสำเร็จนี้ทำให้ยูเนสโกมีมติทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระกรณียกิจด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและงานศิลป์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและกระทรวงมหาดไทย
สำหรับการประกวดในรอบภาคอีสานปีนี้ ถือว่าท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากมีผลงานส่งเข้าประกวดเกือบ 5,000 ชิ้น และผ่านเข้ารอบภาคกว่า 2,200 ชิ้น ซึ่งต้องคัดให้เหลือเพียงผลงาน “สุดยอดผ้าอีสาน” เพื่อเข้าสู่รอบประเทศ โดยนายอรรษิษฐ์ได้ฝากข้อคิดกับผู้เข้าประกวดว่า “การได้แชมป์ว่ายากแล้ว แต่การรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่า” พร้อมขอให้ทุกกลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานงานหัตถกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับครอบครัวและชุมชน
ขณะเดียวกัน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การประกวดผ้าลายพระราชทานปีนี้ มีผู้ส่งผลงานจากทั่วประเทศรวมกว่า 8,900 ชิ้น แบ่งเป็นผ้ากว่า 8,300 ผืน และงานหัตถกรรมกว่า 500 ชิ้น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลงานมากที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์และความรักในผืนผ้าไทยของชาวอีสาน
ด้านนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริอย่างจริงจัง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดตั้งโรงเรียน OTOP ศูนย์เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างตลาดรองรับ ซึ่งในปี 2568 เพียงปีเดียว จังหวัดสามารถสร้างรายได้จากผ้าไทยกว่า 2,900 ล้านบาท
บรรยากาศการประกวดในวันนี้คึกคัก ด้วยผลงานที่สะท้อนความวิจิตรของผืนผ้าและความคิดสร้างสรรค์ของช่างทอรุ่นใหม่ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยและแฟชั่นระดับประเทศจะทำหน้าที่คัดเลือกสุดยอดผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานตัดสินด้วยพระองค์เอง
การประกวดครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพผ้าไทย แต่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชน ตามเจตนารมณ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่จะนำความภาคภูมิใจและความงดงามของภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างยั่งยืน