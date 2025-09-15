สกสค.สมุทรสงคราม เปิดมุมมองใหม่ ช่วยครูสร้างรายได้เสริมผ่านคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง

สกสค.สมุทรสงคราม อบรมเพื่อนครู ทำการตลาดออนไลน์ สร้างรายได้เสริม ไม่กระทบงานหลัก
“Content Marketing for Extra Income: ครูทำคอนเทนต์ เห็นโอกาสใหม่”
นายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ชมรมจับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน สกสค.จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะครูในการใช้การตลาดออนไลน์และการสร้างคอนเทนต์ อย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสร้างช่องทางรายได้เสริม ที่เหมาะสมกับบทบาทครูและไม่กระทบต่อภาระงานหลัก โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาต่อยอดในโลกออนไลน์ ซึ่งครูไม่เพียงแค่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่ยังสามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ที่มีอยู่สร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสใหม่ๆ ได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
นายปัญญา กล่าวต่อว่า การอบรมครอบคลุมเทคนิคการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ การใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ และกลยุทธ์การสื่อสารที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและความผูกพันกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นทักษะ ที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งในการสอนและการสร้างรายได้เสริม โดยเชิญ คุณสุวภัทร น้อยเฉลิม Influencer และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ มาให้ความรู้เรื่อง แรงบันดาลใจสร้างรายได้เสริมออนไลน์ ช่องทางหลัก Content Creator, Product Creator, Content Marketing สำหรับครู, Content Planning, เทคนิคง่าย ๆ สร้างคอนเทนต์ด้วยปลายนิ้ว รวมถึงการทดลองทำคลิป/โพสต์สั้น และการใช้เครื่องมือ Canva, TikTok, Facebook และมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม 80 คน