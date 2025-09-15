มจพ. จับมือ อว. พัฒนาหุ่นยนต์กวาดล้างทุ่นระเบิดอัจฉริยะ เสริมภารกิจความมั่นคงชาติ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกอบด้วย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการฝ่ายวิจัย รศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพย์สิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อป้องกันประเทศ ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเรดาร์อุทยานเทคโนโลยี รศ.ดร.เอกรัฐ บุญภูงา ผู้เชี่ยวชาญระบบเรดาร์ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเรดาร์อุทยานเทคโนโลยี ผศ.นพดล พัดชื่น รองหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อป้องกันประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พงศธร สายสุจริต รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ มจพ. เพื่อต่อยอดการพัฒนาหุ่นยนต์กวาดล้างทุ่นระเบิดอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูง“ สำหรับการตรวจจับ เก็บกู้ และทำลายทุ่นระเบิดในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
ซึ่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา มจพ. ได้ส่งมอบหุ่นยนต์กวาดล้างทุ่นระเบิดอัจฉริยะ ให้กับกองกำลังสุรนารี กองทัพบก เพื่อนำไปใช้ในภารกิจจริงบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา โดยทำหน้าที่เคลื่อนที่นำหน้าเพื่อกวาดล้างพื้นที่แนวรบ ก่อนที่กำลังทหารจะเข้าไปสำรวจพื้นที่จริง ถือเป็นการเสริมเกราะป้องกันชีวิตและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในภาคสนาม
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ มจพ. แต่ยังเป็นหลักฐานชัดเจนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยที่สามารถสร้างเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของชาติได้ด้วยฝีมือคนไทยเอง และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง อว. ในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบ