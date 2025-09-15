MEA Smart Life เวอร์ชันใหม่

🔸 กรณีตั้ง Auto Update ไว้แล้ว ระบบจะอัปเดตเวอร์ชันใหม่อัตโนมัติ
🔸 กรณีไม่ได้ตั้ง Auto Update ระบบจะพาผู้ใช้งานไปยัง Store เพื่ออัปเดตเวอร์ชันใหม่ หรือ อัปเดตได้ด้วยตนเองที่ App Store, Play Store, Huawei AppGallery)
📌✨ จากนั้น log in เข้าใช้งาน MEA Smart Life ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียวกับที่ท่านสมัคร MEA e-Service
หากยังไม่สมัคร สามารถสมัครได้ที่ ▶️ https://meaeservice.mea.or.th/term-policy
🌟 5 ฟังก์ชันใหม่ MEA Smart Life 🌟
✅ ลงทะเบียนที่เดียว เที่ยวได้ทุกช่องทาง MEA e-Service / MEA Smart Life / LINE OA MEA Connect (เมื่อสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์)
✅ เพิ่มเครื่องวัดได้ ไม่จำกัดจำนวน
✅ ดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้สูงสุด 36 เดือน (เมื่อยืนยันตัวตนเป็นเจ้าของเครื่องวัดสำเร็จ)
✅ ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพราะตั้ง Pin Code / Biometrics ได้ แถมยังตั้งค่าเพื่อปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเครื่องวัดของคุณได้ (เมื่อยืนยันตัวตนเป็นเจ้าของเครื่องวัดสำเร็จ)
✅ ตั้งชื่อเครื่องวัด และตั้งเครื่องวัดโปรดได้
MEA e-Service แค่คลิก ก็ครบ จบทุกเรื่องไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง ในมือคุณ
