สมัคร MEA e-Service ด้วยหมายเลขโทรศัพท์

ใช้งานได้ทั้ง ✅ MEA Smart Life  ✅ LINE OA “MEA Connect”

✨ ขั้นตอนสมัคร MEA e-Service ✨

1.เข้าสู่ระบบ MEA e-Service ▶️ https://meaeservice.mea.or.th/term-policy

2.กดให้ความยินยอม และ เริ่มต้นสมัครใช้งาน

3.ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน > กรอกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ > กำหนดรหัสผ่านตามเงื่อนไข และกดถัดไป

4.ยืนยันตัวตน ด้วยการระบุสัญชาติ > กรอกเลขประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง > กรอกชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด (สามารถข้ามขั้นตอนการยืนยันตัวตน ก็สามารถเข้าใช้งานได้ แต่จะยังไม่ได้ MEA Point)

5.ยืนยันการลงทะเบียน > รับและกรอก OTP > ลงทะเบียนพร้อมยืนยันตัวตนสำเร็จ (หากยืนยันตัวตนสำเร็จ จะถือว่าสมัคร MEA Point สำเร็จด้วย)

หมายเหตุ: ท่านสามารถตรวจสอบรหัส OTP ผ่านกล่องข้อความ (SMS) ของท่าน

