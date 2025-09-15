ซีพี ออลล์ รวมพลังคนยุคใหม่ ต่อต้านคอร์รัปชัน 2568

กันยายน “เดือนแห่งการต่อต้านคอร์รัปชัน” ซีพี ออลล์ – เซเว่น อีเลฟเว่น รวมพลังพนักงานทั่วประเทศ พร้อมเครือข่าย Mister & Miss Good Governance (MMGG) ขยับสู้โกงด้วยพลังคนรุ่นใหม่ ภายใต้ธีม “ไม่โกง…ไม่เกิด จริงหรือ?” โดยร่วมแสดงพลังผ่านช่องทาง Facebook LIVE ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
โดยซีพี ออลล์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจใสสะอาดอย่างแท้จริง พร้อมทั้งสานต่อพลังธรรมาภิบาล ผ่าน “คาถาบรรษัทภิบาล” ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานที่ปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์
ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ เดินหน้าสื่อสารและให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับ รวมถึงเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่อย่าง Mister & Miss Good Governance (MMGG) ให้มีพื้นที่แชร์ความคิดเรื่องธรรมาภิบาลในสไตล์ที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ “ความโปร่งใส” ไม่ใช่แค่คำพูด แต่กลายเป็นวัฒนธรรมจริง ๆ
เพราะการต้านโกงไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่คืออนาคตของเรา
ปี 2568 ซีพี ออลล์ จะเดินหน้าร่วมกันสร้างสังคมโปร่งใส เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของทุกคน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘ธนิศร์-กรวัฒน์’ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน Forbes Under 30 Summit Asia 2025
- คิดจะ ซื้อ Follower IG อยู่รึเปล่า? อ่านบทความนี้ก่อน…ไม่เสียใจทีหลังแน่นอน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทย”
- “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซีพี ออลล์ ลงพื้นที่สุโขทัย ช่วยฟื้นฟู-มอบของยังชีพ หลังน้ำลด