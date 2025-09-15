SUSCO ฉลองครบรอบ 48 ปี แจก BYD SEAL 5 !!

เพียงเติมน้ำมันครบทุก 500 บาทรับ 1 สิทธิ ลุ้นรางวัลใหญ่ BYD SEAL 5 , BYD Dolphin และของรางวัลอีกมากมายรวม 48 รางวัล
พิเศษสำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนใหม่! เติมน้ำมันครบทุก 500 บาท รับไปเลยสิทธิ คูณ 5 (เฉพาะครั้งแรกในการเติมเท่านั้น)
เพิ่มเพื่อนกับ SUSCO และแลกคะแนน ง่ายๆ เพียง สแกน QR Code , Add Line : @SUSCO
หรือคลิก https://bit.ly/SUSCOLINEOfficialAccount
ที่ SUSCO และ SINOPEC SUSCO ที่ร่วมรายการ ทุกสาขา
สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 15กันยายน 2568 – 15 ธันวาคม 2568
#ปั๊มซัสโก้แจกBYD #SUSCO48YEARS #เติมน้ำมันซัสโก้ลุ้นฟรีBYD
#ฉลอง48ปีลุ้นBYDไปกับซัสโก้ #เติมน้ำมันได้โชคจัดเต็มที่ปั๊มซัสโก้
