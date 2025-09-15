เซเว่นฯ แสตมป์ Hello ฮีลใจ น้องเนย x พี่คิตตี้ รีบสะสมด่วนก่อนหมด

ใครยังไม่มีของพรีเมียมเซเว่นฯ แสตมป์ Hello ฮีลใจ น้องเนย x พี่คิตตี้ รีบสะสมด่วนก่อนหมด!
ช้าไม่ได้แล้ว กับพรีเมียมเซเว่นฯ แสตมป์ Hello ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย ที่มีน้องเนยและพี่คิตตี้พร้อมพาพ่อหมี มัมหมี มายิ้มแก้มแตกไปกับของพรีเมียมสุดคิวต์ โดยในครั้งนี้เซเว่นฯ พร้อมส่งมอบให้แฟน ๆ สายสะสมได้เลือกสะสมกัน ไม่ว่าจะเป็น
- “พวงกุญแจ คู่คิวต์”– สุดน่ารัก มีให้สะสม 2 เซต (1 เซต มี 2 ชิ้น) ห้อยกระเป๋าก็ได้ ห้อยโทรศัพท์ก็น่ารักดี (ใช้แสตมป์ 79 บาท + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 7,900 คะแนน)
- “กระเป๋าผ้าปุกปุย” พกไปไหนก็จึ้ง ใช้งานสะดวก และพิเศษสุด ๆ เพียงนำกระเป๋ากลับมาซื้อของในร้านเซเว่นฯ แล้วสแกนบาร์โค้ดบนกระเป๋า รับทันที ALL member 100 คะแนน มี 2 แบบให้สะสม (ใช้แสตมป์ 99 บาท + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 9,900 คะแนน)
3.“แก้วมัค รักเลย” แก้วเซรามิกสุดน่ารัก สีสันสดใส ลวดลายน้อยเนย และพี่คิตตี้ พร้อมหัวตุ๊กตา 3D สามารถนำเข้าไมโคเวฟได้ และยังสามารถวางโทรศัพท์ได้ด้วย (ใช้แสตมป์ 119 บาท + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 11,900 คะแนน )
4.“เซตกล่องคู่หูจุใจ” กล่องสูญญากาศลายสุดคิวต์ (1 เซต มี 3 ชิ้น) ทั้งขนาด 5 ลิตร ขนาด 3 ลิตร และถ้วยตวง 160 มล. (ใช้แสตมป์ 299 บาท + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 29,900 คะแนน )
- “โต๊ะพับ ซัปพอร์ตใจ” ลายน่ารักสุดคิวต์ รับน้ำหนักได้ถึง 30 กิโลกรัม จะนั่งทานข้าวก็ดีหรือจะนำไปปิกนิกก็ได้ (ใช้แสตมป์ 399 + เงิน 1 บาท หรือคะแนน ALL Point 39,900 คะแนน)
แฟน ๆ น้องเนยและพี่คิตตี้ ห้ามพลาด! ของพรีเมียมสุดน่ารัก ออกแบบมาเพื่อฮีลใจ เติมเต็มความสุขให้พ่อหมี มัมหมี เห็นแล้วต้องอยากพกไปทุกที่ สะสมครบยิ่งฟิน ความน่ารักคูณสอง! รีบสะสมแสตมป์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 พ.ย. 2568 แลกของพรีเมียมได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธ.ค. 2568
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สื่อภายในร้าน, แอปพลิเคชัน 7-Eleven TH หรือ Facebook 7-Eleven Thailand
