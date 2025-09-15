“คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซีพี ออลล์ ลงพื้นที่สุโขทัย ช่วยฟื้นฟู-มอบของยังชีพ หลังน้ำลด

กองเรือซีพี ออลล์ นำโดยนายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (ERT) จากศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทองและศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ และนายศักดิ์สยาม ราชาวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานภาค บมจ.ซีพี ออลล์ นำทีมจิตสาธารณะในพื้นที่ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดย ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมร่วมกิจกรรมฟื้นฟู ทำความสะอาดวัดปากแคว หลังสถานการณ์น้ำลด ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” ของซีพี ออลล์ ในการร่วมสร้างชุมชนอุ่นใจ และให้ความช่วยเหลือในยามวิกฤติอย่างต่อเนื่อง