ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทย”

กระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การยกระระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทย
ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
ครั้งที่ 1
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทย” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน
นายขจร ศรีชวโนทัย กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสนองงานและแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนางานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่และก้าวไกลอย่างยั่งยืน
นายขจร ศรีชวโนทัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงมีแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งเป็นการผสมผสานความงดงามของผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเข้ากับมุมมองด้านแฟชั่นร่วมสมัย ทำให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย สร้างรายได้และความเข้มแข็งแก่ชุมชน อีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานลายผ้าหลากหลายลาย เช่น ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าขิด ลายนารีรัตนราชกัญญา ผ้าลายดอกรักราชกัญญา ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์ รวมถึงทรงพระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างฝีมือที่ผลิตงานหัตถกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อันสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลและ พระประสงค์ที่จะให้ผ้าไทยและหัตถกรรมไทยก้าวสู่สากลอย่างมั่นคง
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าและหัตถศิลป์ไทยเข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วม เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบ การผลิต และการต่อยอดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับความต้องการในยุคสมัย และสามารถยืนหยัดในระดับนานาชาติ
การจัดประชุมในครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ อันเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกภาคส่วน ร่วมกันสืบสาน รักษา และพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทย ให้คงอยู่คู่ชาติและก้าวไกลสู่สากลอย่างยั่งยืน