MEA เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ! มิจฉาชีพ หลอกเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนประชาชนว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพแอบอ้าง MEA เพื่อหลอกลวงเปลี่ยนมิเตอร์ ภายใต้ชื่อโครงการมิเตอร์ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า และลงพื้นที่เปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลตามรอบใช้ไฟฟ้า หรือมิเตอร์เกิดการชำรุดตามอายุการใช้งาน MEA ขอชี้แจงว่าไม่มีโครงการดังกล่าว โดยขอให้ประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงการโทรหลอกบริการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าฟรี หรือหลอกลวงให้กดลิงก์ และขอข้อมูลผ่านทาง Line หากประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์ และให้ข้อมูลจะมีความเสี่ยงทำให้เสียทรัพย์ได้
ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ รวมถึงระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
