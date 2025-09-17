Midea Thailand Smart Factory ได้รับการรับรอง “โรงงานประภาคาร” จาก WEF เป็นแห่งแรก

กรุงเทพ, ประเทศไทย 12 กันยายน 2568 – Midea (ไมเดีย) ผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะระดับโลก สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการที่โรงงานในประเทศไทยได้รับการรับรองจาก World Economic Forum (WEF) ให้โรงงาน Midea Thailand Smart Factory เป็น “โรงงานประภาคาร (Lighthouse Factory)” แห่งแรกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีน ด้วยจุดเด่นในการประยุกต์เครือข่าย 5G และ AI ส่งเสริมการผลิตและการขนส่ง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะแก่บุคลากรท้องถิ่น ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องปรับอากาศด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
คุณรัตนากร ภาษยวรรณ หัวหน้างานฝ่ายการจัดการแบบลีน กล่าวว่า “ไมเดียมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ตั้งแต่การคิดค้นนวัตกรรม การผลิต การจัดจำหน่าย และการบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค การที่โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศภายในบ้านของไมเดียได้รับการรับรองให้เป็นโรงงานประภาคาร นับเป็นเครื่องยืนยันในความเป็นผู้นำด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่พร้อมส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าของภาคอุตสาหกรรมระดับโลกและการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน”
โรงงาน Midea Thailand Smart Factory เป็นโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศภายในบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไมเดียบนพื้นที่ 208,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยงบการลงทุน 5 พันล้านบาท โรงงานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกระบวนการผลิตอัจฉริยะในภูมิภาค โดยคาดการณ์กำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศภายในบ้านถึง 6 ล้านเครื่องภายในปี 2569
โรงงานแห่งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับความยั่งยืนด้วยจุดเด่นด้านการเป็นต้นแบบโรงงานที่ประยุกต์การใช้เครือข่าย 5G กับการผลิตอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการผลิตอัจฉริยะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบการผลิตอัจฉริยะที่ประยุกต์ระบบเครือข่าย 5G และ AI นั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ จนได้รับรางวัล Best Mobile Technology Breakthrough in Asia จาก Asia Mobile Awards ปี 2567 โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบสินค้า ทำให้สามารถตรวจจับข้อบกพร่องของสินค้าแบบเรียลไทม์และช่วยสนับสนุนการผลิตที่มีความเสี่ยงสูงทำให้ความปลอดภัยของบุคลากรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้โรงงานยังเป็นต้นแบบสำหรับการผลิตอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน ESG ที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการผลิตแบบคาร์บอนต่ำ ทำให้ประหยัดพลังงานการผลิตได้ถึงร้อยละ 40.2 ลดการผลิตของเสียได้ร้อยละ 20 และลดการใช้น้ำถึงร้อยละ 23.5
ไมเดียยังยึดมั่นในพันธกิจ “Innovation for People, Development for Local” อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการลงทุนและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการเพิ่มพูนทักษะและส่งเสริมความชำนาญ และการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาว ขณะเดียวกัน Midea Thailand Smart Factory ได้พัฒนาประสิทธิภาพและ ความน่าเชื่อถือในการผลิตและการขนส่งด้วยการพัฒนาระบบขนส่งดิจิทัลไร้พรมแดนซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้ตรงเวลาขึ้นร้อยละ 17.1 และลดเวลาการบริการตั้งแต่ต้นจนจบได้ถึงร้อยละ 42.6 โดยไมเดียมีแผนที่จะเปิดตัวเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ไมเดียตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกด้วยยอดขายเครื่องปรับอากาศภายในบ้านถึง 71 ล้านเครื่อง ครองส่วนแบ่งตลาดโลกถึงร้อยละ 27.5 ในปี 2567 ในฐานะแบรนด์เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์อันดับ 1 ของโลกกว่า 3 ปี ทำให้ไมเดียสามารถสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สำเร็จ
“การได้รับการรับรองเป็นโรงงานประภาคาร สะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะระดับโลกที่ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะควบคู่กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ใช้นวัตกรรมการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการร่วมมือกับพันธมิตร ทั่วประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คุณนริศรา ขวาซุย หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวเสริม
