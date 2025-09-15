อาการปวดต้นคอ ปวดร้าวลงแขน มืออ่อนแรง จะก้มจะเงยก็รู้สึกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อต อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของโรคกระดูกคอเสื่อม ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาให้ถูกต้อง อาการอาจรุนแรงมากขึ้น จนเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้ บทความนี้จึงจะพาคุณไปรู้จักว่า โรคกระดูกคอเสื่อมคืออะไร อาการกระดูกคอเสื่อมเป็นแบบไหน เกิดจากสาเหตุใด พร้อมวิธีรักษากระดูกคออย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กระดูกคอเสื่อมคืออะไร เกิดกับใครได้บ้าง?
โรคกระดูกคอเสื่อม (Cervical Spondylosis) คือ กลุ่มอาการปวดคอที่มีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนต้นคอ รวมถึงกระดูกต้นคอเสื่อมสภาพ ซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และไม่ค่อยแสดงอาการ จนร่างกายเริ่มสร้างหินปูน (Osteophytes) ขึ้นมาแล้วยื่นไปด้านหลัง ทำให้ช่องไขสันหลังแคบลงจนกดทับประสาทไขสันหลัง หรือถ้าหินปูนยื่นออกด้านข้างก็จะไปกดทับรากประสาท (cervical spondylotic radiculopathy) จนมีอาการปวดชาที่แขนได้
กระดูกคอเสื่อม สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยจะพบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป แต่ก็มีแนวโน้มการเกิดกระดูกคอเสื่อมก่อนวัยอันควรได้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน
อาการกระดูกคอเสื่อมเป็นยังไง แบบไหนที่ควรพบแพทย์บ้าง?
โรคกระดูกคอเสื่อม มักทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดคอ ปวดศีรษะ มีก้อนที่คอ ขยับคอแล้วมีเสียง สะบักจม รวมถึงอาการกล้ามเนื้อกระตุก ในบางรายอาจมีภาวะกระดูกงอกหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทและไขสันหลัง จนเกิดอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนี้
- กระดูกคอเสื่อมที่ทำให้เกิดการกดทับรากประสาท (Radiculopathy) : ส่งผลให้ผู้ป่วยปวดร้าวลงแขนไล่ไปถึงปลายนิ้วมือ มีอาการชา และอ่อนแรงในแขนข้างที่รากประสาทถูกกดทับ
- กระดูกคอเสื่อมที่ทำให้เกิดการกดทับไขสันหลัง (Myelopathy) : ผู้ป่วยจะใช้งานแขนและมือได้น้อยลง รู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตเวลาก้มหรือเงยหน้า (Lhermitte sign) มีปัญหาด้านการทรงตัว ยืนไม่มั่นคง ล้มง่าย และกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่อยู่
แม้อาการปวดคอจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ แต่หากปวดเรื้อรังเกิน 3 เดือน ร่วมกับมีอาการในกลุ่มโรคกระดูกคอเสื่อมที่ทำให้เกิดการกดทับไขสันหลังหรือรากประสาท ควรรีบพบแพทย์ทันที
สาเหตุโรคกระดูกคอเสื่อม ไม่อยากคอเสื่อมไวต้องระวัง
โรคกระดูกคอเสื่อมไม่ได้เกิดแค่กับผู้สูงอายุเท่านั้น ปัจจุบันสามารถพบปัญหากระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทกับไขสันหลังในกลุ่มคนอายุน้อยได้มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสาเหตุที่ทำให้กระดูกคอเสื่อมไว มีดังนี้
1. ความเสื่อมสภาพจากอายุที่มากขึ้น
อายุมากขึ้น ทำให้ร่างกายเกิดความเสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติ กระดูกจะหนาแน่นน้อยลง เกิดการสูญเสียน้ำในหมอนรองกระดูกกับความยืดหยุ่นไป ข้อต่อแต่ละปล้องของกระดูกหลังคอจึงต้องรับแรงกระแทกเพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้กระดูกคอเสื่อม
2. ใช้งานกระดูกคอในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นประจำ
กระดูกคอเสื่อมสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้คออย่างไม่ถูกต้อง เช่น ก้มหน้ามองจอเป็นเวลานาน นั่งคอยื่นไปด้านหน้า การนอนคว่ำอ่านหนังสือ นอนหมอนสูงเกินไป รวมถึงการแหงนหน้านาน ๆ หรือหมุนคอบ่อย ๆ เป็นต้น
3. ได้รับอุบัติเหตุที่เกิดแรงกระแทกบริเวณคอ
ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ เช่น รถชน ถูกตีด้วยของแข็ง ล้ม รวมถึงอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาบางชนิด แล้วเกิดแรงกระแทก จนได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะกับคอ มักมีโอกาสเกิดภาวะกระดูกคอเสื่อมได้ง่าย
4. มีโรคประจำตัวมาตั้งแต่กำเนิด
คนที่เกิดมาพร้อมโรคประจำตัว อย่างกลุ่มอาการคลิปเปล-ไฟล์ (Klippel-Feil Syndrome) ซึ่งมีกระดูกคอเชื่อมติดกันเกิน 2 ข้อ หรือคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อคอกระตุกเกร็ง (Cervical Dystonia) ต่างก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกคอเสื่อมเช่นกัน
วิธีรักษากระดูกคอเสื่อม บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง
กระดูกคอเสื่อมรักษาหายไหม? กระดูกคอเสื่อม ต้องรักษายังไง? หากผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ จะได้รับการวินิจฉัยอาการ พร้อมพิจารณาเลือกวิธีรักษาดังต่อไปนี้
- ผ่าตัดรักษากระดูกคอเสื่อม จะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ตรวจพบการกดทับที่รากประสาทหรือไขสันหลัง เป็นมานานกว่า 6 เดือน ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา และการทำกายภาพบำบัด
- การใช้ยารักษา แพทย์จะให้ยาลดการอักเสบ หรือยาคลายกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาอาการปวด
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทำให้คออยู่ในท่าที่ถูกต้องมากขึ้น ไม่ใช้งานหักโหม เป็นวิธีรักษาที่เหมาะกับกระดูกต้นคอเสื่อมระดับเริ่มต้น
- การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงคอ เพื่อลดการเคลื่อนของกระดูก จะช่วยบรรเทาอาการปวดบวมได้ แต่ควรใช้เป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อต้นคอลีบฝ่อ
- การทำกายภาพบำบัด เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ ทั้งยังช่วยลดอาการปวดคอได้ดี
กระดูกคอเสื่อม อย่าปล่อยไว้ให้กวนใจ รีบรักษาก่อนเกิดภาวะทุพพลภาพ
กระดูกคอเสื่อม เกิดจากปัจจัยด้านอายุที่เพิ่มมากขึ้น การใช้งาน ไปจนถึงเรื่องของกรรมพันธุ์ มักส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดคอ ปวดสะบัก บางรายอาจปวดร้าวลงแขน กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลั้นขับถ่ายไม่ได้ เนื่องจากมีการกดทับที่รากประสาทและไขสันหลัง ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพที่ไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ตามปกติ หากพบว่าตนเองมีอาการของโรคกระดูกคอเสื่อม จึงควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที
สำหรับผู้ที่ต้องการรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ เพื่อให้อาการกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว สามารถปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลพระรามเก้า เพราะที่นี่มีแพทย์เฉพาะทางคอยให้บริการ สามารถนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย ทั้งยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ครบครัน ช่วยเสริมผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
