ทรูเปิดบ้าน ‘True Branding Shop’ สาขาใหม่ Dusit Central Park ต้อนรับแขกพิเศษ “คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์”

ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดโฉม “True Branding Shop” และ “TrueSphere” แห่งใหม่ ณ Dusit Central Park ต้อนรับแขกพิเศษ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ โดยมี คุณซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่ง True Branding Shop แห่งใหม่นี้ออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร นำเทคโนโลยี AI ล้ำสมัย ผสานกับ โซลูชันพลังงานสะอาด และ บริการระดับเฟิร์สคลาส สร้างสรรค์เป็นจุดหมายของคนเมืองที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตและการทำงาน ให้ทุกคนได้ ผ่อนคลาย เติมแรงบันดาลใจ และค้นพบเทคโนโลยีที่พร้อมดูแลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคต True Branding Shop สาขา Dusit Central Park จึงไม่เพียงเป็นร้านค้าสื่อสาร แต่เป็น แลนด์มาร์กใจกลางกรุงเทพฯ ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทรูในการยกระดับมาตรฐานการบริการ ด้วยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุด โดยมี คุณมนัสส์ มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านประสบการณ์ลูกค้าและธุรกิจรีเทล พร้อมด้วยคุณสุจิตรา อมิตรพ่าย หัวหน้าสายงานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ทรู รีเทลช็อป ให้การต้อนรับ ณ True Branding Shop และ TrueSphere ณ ชั้น 4 Dusit Central Park
True Branding Shop แห่งใหม่ใจกลางเมือง ณ Dusit Central Park เปิดตัวภายใต้แนวคิดการออกแบบที่ทันสมัยและยั่งยืน ผสมผสานวัสดุธรรมชาติและโทนสีเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์นเซน สร้างบรรยากาศผ่อนคลายและสะท้อนคุณภาพชีวิตคนเมือง พร้อมชูไฮไลต์ TrueSphere First Class Co-working Space พื้นที่กว่า 228 ตารางเมตร ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเลานจ์สนามบินชั้นหนึ่ง มอบความเป็นส่วนตัวด้วยที่นั่งแบบ First-Class Aviation Seat พร้อมฟังก์ชันปรับเอนได้ตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมแท่นชาร์จไร้สาย ปลั๊กไฟส่วนตัว และไฟอ่านหนังสือ เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับอย่างแท้จริง พร้อมจุดเด่นGenerative AI Photobooth บูธถ่ายภาพอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี Generative AI เพื่อสร้างและตกแต่งภาพแบบเรียลไทม์ ให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนฉาก ใส่เอฟเฟกต์ และครีเอตสไตล์ภาพได้อย่างไม่จำกัด รวมถึง Solar Energy Solutions โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน รวมถึงโซน Retail Experience ที่รวมสมาร์ทดีไวซ์ แก็ดเจ็ตไลฟ์สไตล์ อุปกรณ์ IoT และโซลูชันบ้านอัจฉริยะจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานจริง พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในทุกเจเนอเรชัน พร้อมด้วย เรวมสมาร์ทดีไวซ์ แก็ดเจ็ตไลฟ์สไตล์ อุปกรณ์ IoT และโซลูชันบ้านอัจฉริยะจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำซิกเนเจอร์จาก True Coffee ที่เติมเต็มความสดชื่นตลอดการทำงานและการพักผ่อน อีกด้วย
True Branding Shop และ TrueSphere สาขา Dusit Central Park พร้อมต้อนรับทุกคนสู่โลกอนาคตที่รวมความล้ำสมัย ความสะดวกสบาย และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมไว้ในที่เดียว เปิดให้บริการแล้ววันนี้
- True Branding Shop เวลา 10.00 – 20.00 น. ทุกวัน
- TrueSphere เวลา 10.30 – 20.00 น. ทุกวัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line Official: @truecentralpark