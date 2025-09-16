“SISTAM 2025 ชี้อนาคตอุตฯ ไทย สู่โรงงานอัจฉริยะยั่งยืน”

งาน SISTAM 2025 (Smart Industrial Safety & Advanced Maintenance) มหกรรมเทคโนโลยีและการประชุมด้านความปลอดภัยและบำรุงรักษาขั้นสูง กลับมาเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25–26 กันยายน 2568 ณ ศูนย์ฯ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย–ญี่ปุ่น (สสท.), สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ (TIChE), บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัดและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมเครือข่ายพันธมิตรกว่า 20 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาและเวทีเสวนาหลากหลาย เช่น
- “ยกระดับความปลอดภัยสู่ความยั่งยืน” โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- “การพัฒนาข้อมูลอัจฉริยะในโรงงาน” โดย สสท.
- “เทคนิคและระบบป้องกันอัคคีภัย” พร้อมคลินิกให้คำปรึกษา
- งาน Chemical Process Safety Sharing ครั้งที่ 16 ร่วมกับบริษัทชั้นนำ
อีกหนึ่งไฮไลต์คือการประชุม 3S Conference – Smart, Safe & Sustainable Technologies Toward Tomorrow
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน เน้น Digital Transformation และ Decarbonization ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความยั่งยืน ภายในงานยังมีเสวนาซีอีโอในหัวข้อ “ปรับธุรกิจ ลดคาร์บอน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” ปาฐกถาพิเศษโดยผู้บริหารจากหัวเว่ย และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมโซนแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันจากบริษัทชั้นนำ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพโรงงานอุตสาหกรรมไทยในทุกมิติ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานและสัมมนาได้ฟรี
ระหว่างวันที่ 25–26 กันยายน 2568 ณ ไบเทค บางนา ลงทะเบียนได้ที่ www.sistam-asia.com หรือ โทร 02-559-0856