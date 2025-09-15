พาณิชย์หนุน Buy with Confidence (BWC) ยกระดับความเชื่อมั่นอัญมณีไทยสู่สากล

กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ Buy with Confidence (BWC) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการ GIT ร่วมเป็นสักขีพยาน และ นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
BWC เป็นโครงการที่ GIT จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “Buy with Confidence” เป็นการรับรองคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วกว่า 500 รายทั่วประเทศ
ความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภค และผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีระดับโลก พร้อมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม E-Commerce ชั้นนำ
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bwc.git.or.th หรือ โทร 02-634-4999 ต่อ 637