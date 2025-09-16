ไอคอนสยาม จับมือ HEYONE และ MORE THAN ARTS & TOYS

เนรมิตดินแดนแสนสนุก “HEYDAY PLAYLAND” ยกทัพคาแรกเตอร์สุดน่ารักเปิด Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมจัดเต็มเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคม 2568
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำการเป็น Global Experiential Destination จับมือ HEYONE สตูดิโออาร์ตทอยชื่อดังจากประเทศจีน เจ้าของลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์ยอดนิยมอย่าง OZAI, MIMI, FAYA, FURFUR ฯลฯ และ MORE THAN ARTS & TOYS ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ของเล่น ของสะสม ยกทัพคาแรกเตอร์สุดน่ารักมาจัดงาน “HEYDAY PLAYLAND” เปิด Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ให้แฟนๆ เลือกช้อปสินค้าพรีเมียมและของสะสมรุ่นล่าสุด พร้อมไฮไลต์เปิดตัวอาร์ตทอยรุ่นพิเศษครั้งแรกในโลก และจัดเต็มกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสดใสราวกับยกเอาสนามเด็กเล่นแห่งความสุขมาไว้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้คนรักอาร์ตทอยได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์สุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 9 ตุลาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม
สำหรับการจัดงาน HEYDAY PLAYLAND ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ไอคอนสยามตั้งใจนำเสนอกระแสป๊อปคัลเจอร์ระดับโลกและมอบที่สุดของประสบการณ์ด้านศิลปะให้คนไทยได้สัมผัส ผ่านพื้นที่สุดสร้างสรรค์และผลงานอาร์ตทอยยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจในระดับสากลของ HEYONE เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือทางศิลปะและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติของไอคอนสยาม ซีอีโอ HEYONE กล่าวว่า “การจับมือร่วมกับไอคอนสยามครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์ Collaboration to win ร่วมกัน โดยเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็น Creative Playground สำหรับแฟน ๆ นักสะสม และผู้ที่อยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่จาก HEYONE เพราะเป็นงานที่มีความพิเศษและทำสถิติครั้งแรกในหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยจัดมา และการเปิดตัวอาร์ตทอยรุ่นพิเศษเป็นครั้งแรกในโลกหลากหลายรุ่น อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่จัดแสดงซีรีส์ใหม่ของ HEYONE แบบครบทั้งคอลเลกชันในที่เดียว และเรายังเตรียมของสะสมพิเศษมาเยอะที่สุด โดยเป็นซีรรีส์ใหม่ทั้งหมด
รับรองว่าน่าตื่นเต้นทุกชิ้นแน่นอน” “HEYDAY PLAYLAND” ถือเป็น Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดในไทย และทำสถิติเป็น Pop-up Store ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาของ HEYONE โดยยกทัพคาแรกเตอร์ยอดนิยมมาให้แฟน ๆ ได้เลือกสะสมอย่างตระการตา