ไทยเบฟร่วมสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า Thailand-China Cooperation Expo 2025

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ประเทศไทย พร้อมด้วย คุณศักดิพัฒน์ สุวรรณศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และการขาย ร่วมแถลงข่าวงานแสดงสินค้า Thailand-China Cooperation Expo 2025 ภายใต้แนวคิด “50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน : ก้าวสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจียง เว่ย อัครราชทูต ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำราชอาณาจักรไทย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และคุณหลิว ฉวนเหลย นายกสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนในไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องจูปิเตอร์ 12 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี