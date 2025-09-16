ททท.-กอล์ฟเขาใหญ่ ชวน 29 ประเทศ ร่วมเจรจาธุรกิจ ตั้งเป้าปลายทางกอล์ฟอันดับ 1 เอเชีย

ททท.-กอล์ฟเขาใหญ่ ชวน 29 ประเทศ 70 ผู้ประกอบการทั่วโลก ร่วมเจรจาธุรกิจ ตั้งเป้าปลายทางกอล์ฟอันดับหนึ่งของเอเชีย
วันที่ 16 กันยายน ที่ Toscana Valley Country Club อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา ททท. ร่วมเปิดงาน “Thailand Golf Travel Mart (TGTM) 2025” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2568 งานเจรจาธุรกิจ B2B ประจำปีนี้
โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอกย้ำสถานะของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านกีฬาและสุขภาพระดับโลก และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ททท. ในวันนี้ มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกอล์ฟจากตลาดสำคัญทั่วโลก 29 ประเทศ จำนวน 70 ราย มาพบกับผู้ประกอบการไทย 67 ราย
ด้าน นางจิราวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดต่างประเทศ (ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา) กล่าวว่า “งาน Thailand Golf Travel Mart ไม่ใช่แค่เรื่องของกอล์ฟเท่านั้น แต่เป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวกอล์ฟที่ยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง สำหรับผู้เข้าร่วมหลายท่าน นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ค้นพบความงดงามของเขาใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางกอล์ฟที่สวยงามที่สุดของไทย ที่สามารถเพลิดเพลินได้ทั้งในสนามกอล์ฟและนอกสนาม ไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟระดับโลก กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และบรรยากาศแห่งรอยยิ้มแบบไทย”
สำหรับ TGTM 2025 ได้รวบรวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกอล์ฟจากตลาดสำคัญทั่วโลกจำนวน 70 ราย มาพบกับผู้ประกอบการไทย 67 ราย ซึ่งรวมถึงสนามกอล์ฟ บริษัททัวร์ โรงแรม และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนัดหมายเจรจาธุรกิจมากกว่า 2,000 รายการ และสื่อมวลชนต่างประเทศอีก 30 ราย ผู้แทนจากต่างประเทศยังได้สำรวจศักยภาพของเขาใหญ่ในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวกอล์ฟ ด้วยสนามกอล์ฟระดับโลก รีสอร์ทหรู และธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติ กิจกรรมเสริม เช่น ช้อปปิ้ง สปา และอาหารไทย ยังช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ททท. คาดว่างาน TGTM 2025 จะช่วยเพิ่มการยอมรับในระดับโลก โดยสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากกว่า 1.5 ล้านคน และความพึงพอใจของผู้ประกอบการไทยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ คาดว่างานนี้ จะช่วยยืนยันภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพชั้นนำ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดโปรแกรมการเดินทางด้านกอล์ฟและสุขภาพใหม่ ๆ และเสริมสร้างความมุ่งมั่นของภาคการท่องเที่ยวในด้านความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมกับชุมชน
Thailand Golf Travel Mart เป็นเวทีธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกอล์ฟที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย โดยในอดีตเคยจัดมาแล้วหลายจังหวัด อาทิ พัทยา เขาใหญ่ เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และกรุงเทพฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสนามกอล์ฟและการบริการของไทย เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อจากนานาชาติ สร้างโอกาสทางธุรกิจ และย้ำบทบาทของไทยในฐานะ จุดหมายปลายทางกอล์ฟอันดับหนึ่งของเอเชีย
นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า จังหวัดนครราชสีมาที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงาน Thailand Golf Travel Mart2025 ในครั้งนี้ ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดนครราชสีมาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green Destination) สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้โคราชกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเดินทางอย่างมีความหมาย
นอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา อาทิ เส้นทางท่องเที่ยว 3 มรดกโลก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช โคราชจีโอพาร์ค พื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคลอง ซึ่งมีภูมิประเทศเขาเควสตา (เขารูปอีโต้) และฟอสซิล 3 ยุค และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ,สวนสัตว์นครราชสีมา,เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน,ฟาร์มโชคชัย,สินค้าท่องเที่ยวยั่งยืน ศูนย์เรียนรู้กฟผ.ลำตะคอง, ไร่องุ่นพีบี วัลเล่ย์ ,ไร่องุ่น วิลเลจฟาร์ม ,ชุมชนเขาจันทร์งามเส้นทาง GRANDMOMENT ตามรอยอารยธรรมขอม วัดธรรมจักรเสมาราม, แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย,อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ เป็นต้น
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 2102 – 2104 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.0 44 21303, 044- 213-666 Facebook fanpage : ททท.สำนักงานนครราชสีมา