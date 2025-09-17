MEA ปิดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนอังรีดูนังต์

วันนี้ (16 ก.ย. 2568) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในงานปิดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนอังรีดูนังต์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องไวเบรชั่น ชั้นบี 1 โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
ภายในงาน มีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล โดยโครงการฯ ดังกล่าวนี้ ครอบคลุมพื้นที่ถนนอังรีดูนังต์ ดำเนินการก่อสร้างบริเวณผิวจราจรและผิวทางเท้า ระยะทางรวม 1.8 กิโลเมตร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 และมีกำหนดรื้อถอนเสาสายแล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2568 ทั้งนี้โครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐาน และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน รวมถึงการเปลี่ยนระบบจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินอย่างเต็มรูปแบบ
ผลสำเร็จของโครงการครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยรองรับความต้องการใช้พลังงานของภาคธุรกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังยกระดับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับประชาชน
ปัจจุบัน MEA ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จไปแล้ว 88.8 กิโลเมตร โดยในปี 2568 นี้จะมีการดำเนินการเปลี่ยนระบบและรื้อถอนเสาสายเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ อีก 26.9 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทางสะสม ทั้งหมด 115.7 กิโลเมตร และมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนระบบและรื้อถอนเสาสายตามเส้นทางที่ได้รับอนุมัติรวมทั้งหมด 313.5 กิโลเมตรภายในปี 2572 โดย MEA ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในเมืองมหานครอย่างยั่งยืน
