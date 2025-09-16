สสว. ประชุม APEC SME ชู “เอไอ-ดิจิทัล” สู่การเติบโต

นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุถึงการประชุม APEC SME Ministerial Meeting ครั้งที่ 31 จัดขึ้นวันที่ 5 ก.ย. 2568 ณ เกาะเชจู เกาหลีใต้ว่า การประชุมครั้งนี้มีรัฐมนตรี 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางการยกระดับ SME รับมือความท้าทายเศรษฐกิจและการค้าโลก ที่ประชุมย้ำความมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์ปุตราจายา 2040 และแผนอาโอเตอารัว เพื่อการเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่น และสันติ โดยเห็นร่วมกันว่า SME ซึ่งคิดเป็นกว่า 97% ของธุรกิจในภูมิภาค ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางส่งเสริมดิจิทัลและ AI หนุนสตาร์ทอัพผ่านโครงการบ่มเพาะ–ให้คำปรึกษา–เข้าถึงทรัพยากร ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เสริมความเชื่อมั่นธุรกรรมออนไลน์ และเพิ่มขีดแข่งขัน SME ให้ยืดหยุ่นปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ขณะที่ ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทน ผอ.สสว. เปิดเผยว่า ในฐานะผู้แทนไทยได้นำเสนอแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการส่งเสริม Cloud First Policy และโครงการ SME ONE ID เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพ SME ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมสนับสนุนเตรียมการจัดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ ขยายโอกาส เสริมแกร่ง ตามแนวนโยบายการส่งเสริม SME ไทยให้เติบโต สำหรับการประชุมครั้งต่อไปในปี 2026 ประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อไป