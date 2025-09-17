พัก-อิ่ม-คุ้ม กับแพคเกจ Staycation ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

หากท่านกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแบบสบายๆ ใช้บริการศูนย์สุขภาพและสระว่ายน้ำกลางแจ้ง บรรยากาศในเมือง เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า หรือด้วยรถส่วนตัวก็มีที่จอดรถมากมาย พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์สุดโปรด ให้โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กับแพคเกจ “Staycation” ดังนี้
1. ห้องพัก Superior พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน แล้วเลือกอิ่มอร่อยกับ
-บุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน ที่รวมเป็ดปักกิ่ง หมูแดง หมูกรอบ เป็ดย่าง ฯลฯ ได้ไม่อั้น ที่ห้องอาหาร
จีนหยก หรือ
-บุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็น ที่รวมซีฟู้ดและซูชิพรีเมียม อาทิ ทูน่าบลูฟิน ฟัวกราส์ วากิว หอยนางรม
ปูม้า กุ้งเผา ซุปทรัฟเฟิล เทปันยากิ ฯลฯ ได้ไม่อั้น ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ
เพียงคืนละ 3,999 บาท พิเศษ!! ฟรีอัปเกรดเป็นห้อง Deluxe** ขึ้นกับห้องพักที่ว่างเมื่อจอง**
2. ห้องพัก Executive Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน แล้วเลือกอิ่มอร่อยกับ
-บุฟเฟต์ติ่มซำมื้อกลางวัน ที่รวมเป็ดปักกิ่ง หมูแดง หมูกรอบ เป็ดย่าง ฯลฯ ได้ไม่อั้น ที่ห้องอาหาร
จีนหยก หรือ
-บุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็น ที่รวมซีฟู้ดและซูชิพรีเมียม อาทิ ทูน่าบลูฟิน ฟัวกราส์ วากิว หอยนางรม
ปูม้า กุ้งเผา ซุปทรัฟเฟิล เทปปันยากิ ฯลฯ ได้ไม่อั้น ที่ห้องดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ เพียงคืนละ
5,999 บาทเท่านั้น
จองใช้สิทธิวันนี้เข้าพักได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 นี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักได้ที่️โทร 0-2276-4567 หรือที่ www.emeraldhote.com และ Line : @theemeraldhotel