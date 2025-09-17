เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน เตรียมเปิดประสบการณ์รีสอร์ตริมทะเลสุดชิคแห่งใหม่

พัทยา ประเทศไทย – เครือโรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด ภูมิใจนำเสนอการเปิดตัวรีสอร์ตแห่งใหม่ล่าสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน (The Standard, Pattaya Na Jomtien) มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมนี้ โดยรีสอร์ตริมทะเลสุดเก๋แห่งนี้ตั้งอยู่บนชายหาดนาจอมเทียน เพียงหนึ่งชั่วโมงนิด ๆ จากกรุงเทพฯ พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อนรูปแบบใหม่ที่มีสไตล์ โดดเด่นด้วยดีไซน์ และเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของแบรนด์
หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัว เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน ในปี 2564, เดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานคร ในปี 2565 และ เดอะ สแตนดาร์ด สิงคโปร์ ในปี 2567 การเปิดตัวของ เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวใหม่อันน่าตื่นเต้นบนชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปิดตัว Esmé บีชคลับแห่งแรกของเดอะ สแตนดาร์ด ที่พร้อมพลิกโฉมภาพลักษณ์ของพัทยาและสร้างมุมมองใหม่ให้กับจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งนี้
เพียงชั่วโมงเศษจากกรุงเทพฯ นาจอมเทียนกลับให้ความรู้สึกแตกต่างจากความคึกคักของพัทยาอย่างสิ้นเชิง พื้นที่อันเงียบสงบแห่งนี้กำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้วยจังหวะชีวิตที่ช้าลง ท้องทะเลที่เงียบสงบ และบรรยากาศการพักผ่อนสุดผ่อนคลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหาประสบการณ์ริมทะเลที่เหนือระดับและมีสไตล์
หาดนาจอมเทียน โอบล้อมด้วยท้องทะเลที่เงียบสงบ และรายล้อมด้วยหมู่เกาะเล็กใหญ่อันงดงามของอ่าวไทย ไม่ว่าจะเป็นเกาะคราม เกาะไผ่ หรือเกาะล้าน เพียงนั่งเรือออกไปไม่นาน ก็จะได้พบกับหาดทรายขาวละเอียด แนวปะการัง และน้ำทะเลสีฟ้าครามที่เปล่งประกายงดงามไม่แพ้หมู่เกาะทางใต้ของไทย ที่นี่มีกิจกรรมทางน้ำให้เลือกสรรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำตื้น พายเรือคายัค หรือเล่นเรือใบ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับความสงบ ความสวยงามของธรรมชาติ และประสบการณ์ริมทะเลที่น่าทึ่งได้อย่างใกล้เมืองพัทยาอย่างไม่น่าเชื่อ
เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน ประกอบด้วย ห้องพักและสวีททั้งหมด 161 ห้อง ตั้งแต่ห้อง Standard King ที่ทันสมัย ไปจนถึง Deluxe One Bedroom Suite พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและวิวทะเล รวมถึงเพนท์เฮาส์ (Penthouse) ขนาด 322 ตารางเมตรที่โดดเด่น ทุกห้องได้รับการออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาอย่างดี และวิวสวนหรือวิวทะเล ที่จะเติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อนอย่างแท้จริงและหลีกหนีจากความวุ่นวาย
รีสอร์ตริมทะเลแห่งนี้เฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์ในทุกรายละเอียดทั้งจากศิลปินไทยและนานาชาติ หนึ่งในไฮไลต์คือผลงานประติมากรรมที่มีชื่อ “Unity of the Double” จาก Chloé Kelly Miller (โคลเอ้ เคลลี่ มิลเลอร์) และ MozART Advisory (โมซาร์ท แอทไวซอรี่) สร้างสรรค์ประติมากรรมหินแกะสลักคู่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเฉพาะที่นี่ สื่อถึงธีมความเป็นสองขั้ว ครอบครัว และการกลับมารวมตัวกันอย่างเต็มไปด้วยความสุข
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ทางโรงแรมฯ ขอมอบข้อเสนอสุดพิเศษด้วย ส่วนลด 20% จากราคาห้องพักที่ดีที่สุดในแต่ละวัน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านทุกวัน และค็อกเทลแก้วพิเศษที่ Esmé Beach Club โดยสามารถทำจองได้แล้ววันนี้ และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองห้องพักได้ที่เวปไซต์ http://www.standardhotels.com/pattaya
เดอะ สแตนดาร์ด พัทยา นาจอมเทียน เข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก World of Hyatt
เครือ Hyatt มอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับแขกผู้เข้าพัก โดยสมาชิกสามารถสะสมคะแนนจากการเข้าพัก แลกสิทธิพิเศษ และรับสิทธิในการเข้าร่วมโปรแกรมต่าง ๆ ที่มอบให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นจากโรงแรมและรีสอร์ตในเครือ Hyatt ทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสมาชิก ได้ที่ World of Hyatt
FB:The Standard, Pattaya Na Jomtien