Alt : บริษัทรับทำ SEO
Img : seo-service
ในยุคที่การตลาดออนไลน์กลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจทุกแขนง การแข่งขันเพื่อให้เว็บไซต์โดดเด่นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนโลกดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่าย การทำ SEO จึงกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าแรกของ Google ซึ่งเป็นพื้นที่ทองคำที่สร้างโอกาสในการมองเห็นและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม การทำ SEO ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ดังนั้นการเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่เหมาะสมจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมั่นคง บทความนี้ได้รวบรวม 7 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำในไทยที่เป็นตัวช่วยให้เว็บไซต์ก้าวขึ้นสู่หน้าแรกของ Google ได้อย่างมืออาชีพ มาดูกันว่ามีบริษัทใดบ้าง และถ้าอยากจ้างบริษัทรับทำ SEO ต้องรู้อะไรบ้าง
สารบัญบทความ
Header Tag 2 : แนะนำ 7 บริษัทรับทำ SEO ในไทย 2025-2026
Header Tag 2 : อยากจ้างบริษัทรับทำ SEO ต้องรู้อะไรบ้าง?
Header Tag 2 : บริษัทรับทำ SEO ที่มีคุณภาพ คือกุญแจสู่ความสำเร็จบนโลกดิจิทัล
แนะนำ 7 บริษัทรับทำ SEO ในไทย 2025-2026
Alt : เอเจนซี่รับทำ SEO
Img : seo-agency
ปัจจุบันมีเอเจนซี่รับทำ SEO ในไทยมากมาย ต่อไปนี้คือ 7 บริษัทรับทำ SEO ชั้นนำในไทยที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจเทรนด์ใหม่ ๆ ที่น่าจับตามองในปี 2025 – 2026
1. NerdOptimize
NerdOptimize ถือเป็นหนึ่งในบริษัทรับทำ SEO ชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจมากกว่า 300 องค์กร ด้วยผลงานที่สามารถผลักดันคีย์เวิร์ดเป้าหมายให้ติดหน้าแรก Google ได้สูงถึง 90% ภายในเวลาเพียง 6 เดือน และช่วยเพิ่ม Organic Traffic ให้เว็บไซต์เติบโตเฉลี่ยถึง 150% ในปีแรก จุดเด่นของ NerdOptimize คือ
- เชี่ยวชาญการทำ SEO สายขาว 100% เน้นสร้าง Organic Traffic, ปรับอันดับเว็บไซต์ และเพิ่ม Conversion อย่างยั่งยืน
- พัฒนาและเชื่อมต่อ Web API เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าเป็นแหล่งอ้างอิงหลักที่ AI เลือกใช้
- รองรับการทำงานกับ Robots.txt และ LLMs.txt เพื่อให้ AI Model เข้าถึงเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น
- วิเคราะห์และปรับกลยุทธ์เว็บไซต์ให้ติดหน้าแรก Google พร้อมเพิ่มโอกาสในการแสดงผลบน AI Search
- ให้บริการรับทำ SEO ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ธุรกิจ Start Up จนถึงองค์กร Enterprise
- นอกจากรับทำ SEO ยังมีบริการสอน SEO แบบ Workshop ที่ผู้เรียนสามารถลงมือทำจริงจนเห็นผล
นอกจากนี้ ด้วยสถานะในการเป็น Official Partner ของ Ahrefs ทำให้ NerdOptimize สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าใคร เสริมด้วยทีมงานมืออาชีพที่คว้ารางวัล Global Search Awards ปี 2022 และ 2025 การันตีคุณภาพ ปัจจุบัน NerdOptimize ไม่เพียงเชี่ยวชาญ SEO แบบดั้งเดิม แต่ยังโดดเด่นในด้านกลยุทธ์สมัยใหม่อย่าง AI Search, AI SEO, AEO และ GEO (Generative Engine Optimization) ที่จะเป็นทิศทางสำคัญของปี 2025–2026 อีกด้วย
สถานที่ตั้ง : สุริยวงค์ อาคารเลขที่ 278 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : https://nerdoptimize.com/
2. Minimicegroup
Minimicegroup เป็นบริษัทรับทำ SEO ที่โดดเด่นด้วยบริการ Conversion Growth Hack มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์จากการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่สร้างยอดขายจริง อีกทั้งยังเชี่ยวชาญด้าน Local SEO สำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้าน ช่วยให้ร้านค้าติดอันดับบน Google Map และ Google My Business (GMB) ทำให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจได้ง่ายขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายจำนวนมาก และขยายการมองเห็นสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ANGA
ANGA เป็นเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ที่ให้บริการครบวงจรทั้ง Google Ads, Social Media Ads และ SEO โดยมุ่งเน้นสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดได้จริง ทีมงานมืออาชีพดูแลเว็บไซต์ตั้งแต่ต้นจนจบ มีการจัดทำรายงานผลลัพธ์ให้ติดตามทุกเดือน เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ANGA ให้บริการลูกค้าทุกระดับ และมีประสบการณ์ดูแลธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น คลินิกความงาม, B2C, B2B, ธุรกิจประกัน ฯลฯ
4. Funnel
Funnel เป็นบริษัทการตลาดออนไลน์ที่มุ่งเน้นผลักดันธุรกิจสู่เป้าหมายแบบ Long-Term เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์และการสร้าง Lead แบบออร์แกนิก และนอกจากจะเป็นบริษัทรับทำ SEO แล้ว Funnel ยังมีบริการอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ บริการรับทำ Google Ads ให้ลูกค้าค้นหาธุรกิจได้ตลอด 24 ชม. และบริการรับทำ Business Data Driven สำหรับวางแผนและดูเส้นทางการเกิด Conversion เพื่อปิดการขาย
5. Warrior SEO
Warrior SEO เป็น SEO Agency ที่ก่อตั้งและดูแลโดยคุณนักรบ ประดับจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO มากประสบการณ์ จุดเด่นคือให้บริการรับทำ SEO จากเว็บ WordPress แบบครบวงจร พร้อม SEO Tools ต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นบนหน้าค้นหาของ Google นอกจากนี้ยังเปิดคอร์สเรียน SEO ทั้งแบบ Online และ Onsite สำหรับองค์กรและผู้ที่สนใจ โดยได้ร่วมงานกับธุรกิจหลากหลายประเภทมาแล้วจำนวนมาก
6. ADCHARIYA
ADCHARIYA เป็นเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ครบวงจรที่ให้บริการครอบคลุมทั้งการทำ Google Ads บริการด้าน Social Media Ads หลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงการทำ SEO ดูแลด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมกับการวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจได้ครอบคลุม มีประสบการณ์กับหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ E-commerce, คลินิกความงาม จนถึงธุรกิจ B2B
7. Pacy Media
Pacy Media เป็นเอเจนซี่โฆษณาออนไลน์ที่ให้บริการรับทำการตลาดออนไลน์ครอบคลุมตั้งแต่ Google Ads, โฆษณา PPC, Social Media Marketing, การพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการทำ SEO ให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล จุดเด่นคือมีการนำ Data Driven เข้ามาใช้ในแต่ละขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการทำ Report และ Worksheet ในการดูผลตอบรับของแคมเปญที่ดึงข้อมูลจากระบบโฆษณาโดยตรง ช่วยให้ธุรกิจทราบความเคลื่อนไหวของการทำโฆษณาได้ตลอดเวลา
อยากจ้างบริษัทรับทำ SEO ต้องรู้อะไรบ้าง?
การทำ SEO เป็นการลงทุนระยะยาวที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจโดยตรง ก่อนจะตัดสินใจจ้างบริษัทรับทำ SEO ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้
- โดดเด่นด้านการทำ SEO โดยเฉพาะ: ควรเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่มีประสบการณ์และมีโปรไฟล์โดดเด่นในด้านการทำ SEO เป็นหลัก ไม่ใช่รับทำแค่เป็นส่วนเสริมจากบริการอื่น
- ทันสมัยและอัปเดตเทรนด์ใหม่ : ในยุค AI แบบนี้ บริษัทรับทำ SEO ที่ดีต้องไม่เพียงรับทำ SEO ให้ติดหน้าแรกอย่างเดียว แต่ควรเชี่ยวชาญกลยุทธ์การทำ AI Search, AI SEO, AEO และ GEO ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสติดอันดับในอนาคต
- เน้นการทำ SEO สายขาว : ควรเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่รับทำ SEO สายขาว 100% เพื่อสร้าง Organic Traffic เพิ่ม Website Ranking และ Conversion ให้เติบโตขึ้นจริงอย่างยั่งยืน ไม่เสี่ยงถูก Google ลงโทษ
- พัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจ : ควรเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่มีการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเชิงลึกและวางกลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจจริง ๆ ไม่ใช่ใช้คีย์เวิร์ดทั่วไปที่ไม่สร้างยอดขาย
- มีระบบรีพอร์ตที่มีคุณภาพ : บริษัทรับทำ SEO ควรมีระบบรีพอร์ตผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ดูง่าย มีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และมีความโปร่งใส เพื่อให้ติดตามความคืบหน้าได้ทุกเดือน
- มีผลงานที่เชื่อถือได้ : บริษัทรับทำ SEO ควรมีผลงานจริงที่เชื่อถือได้ ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ตัวเลขสถิติ รวมถึงกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อยืนยันว่ามีความสามารถในการพาเว็บไซต์ขึ้นหน้าแรกได้จริง และควรมีประสบการณ์ทำงานกับธุรกิจหลากหลายขนาดตั้งแต่ Start Up ไปจนถึงองค์กรใหญ่ (Enterprise)
- มีรางวัลการันตี : บริษัทรับทำ SEO ที่มีรางวัลรับรองหรือเป็นพาร์ตเนอร์กับองค์กรระดับสากล สามารถการันตีถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของทีมงาน ช่วยให้การทำ SEO มีประสิทธิภาพสูงและบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างที่คาดหวัง
บริษัทรับทำ SEO ที่มีคุณภาพ คือกุญแจสู่ความสำเร็จบนโลกดิจิทัล
การทำ SEO คือการลงทุนระยะยาวที่ช่วยสร้างการมองเห็น เพิ่มโอกาสในการขาย และทำให้แบรนด์แข็งแรงบนโลกออนไลน์ การเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุก ๆ ธุรกิจ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยวางกลยุทธ์ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะบริษัทที่เน้นรับทำ SEO สายขาว มีผลงานจริง มีรางวัลการันตี และเชี่ยวชาญกลยุทธ์ใหม่อย่าง AI Search หรือ Generative SEO จะยิ่งทำให้การทำ SEO มีศักยภาพเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน