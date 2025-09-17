YouTrip ปล่อยบิลบอร์ดทั่วกรุง ดึงสายตา โดนใจสุดๆ

YouTrip (ยูทริป) ผู้ให้บริการดิจิทัลวอลเล็ตรองรับหลายสกุลเงิน และ Travel Card อันดับ 1 ที่นักเดินทางไทยไว้วางใจ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวแคมเปญการตลาดล่าสุด “เรทดี ไม่มีแต่” เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างชัดเจน พร้อมสะท้อนความจริงใจและโปร่งใสในการให้บริการ มุ่งเน้นให้การเงินเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย ตรงไปตรงมา และคุ้มค่าที่สุดสำหรับนักเดินทาง
แคมเปญนี้ใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) กระตุ้นความสนใจทั่วกรุงเทพฯ ด้วยบิลบอร์ดกว่า 74 จอบนทางด่วนเฉลิมมหานคร ช่วงแรกเผยข้อความสั้น ๆ ชวนให้สงสัย ก่อนเฉลยประโยคสำคัญ “เรทดี ไม่มีแต่” ซึ่งช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ YouTrip ในฐานะแบรนด์ที่กล้าแตกต่างและยืนหยัดในจุดยืนโปร่งใส ไม่มีเงื่อนไขซ่อน
YouTrip มุ่งมั่นตอบโจทย์ Pain Point ของนักเดินทาง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนคุ้มค่ากว่า 150 สกุลเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดบัตรต่างประเทศ 2.5% ฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสดต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ส่วนลดโรงแรมและตั๋วเครื่องบินบน Agoda และ Trip.com ดีลกิจกรรมจาก Klook โปรโมชั่นช้อปที่ Don Quijote ญี่ปุ่น รวมถึงประกันเดินทางครอบคลุม เพื่อให้ทุกการเดินทางสะดวกและมั่นใจ
นับตั้งแต่เปิดให้บริการในประเทศไทย YouTrip มีฐานผู้ใช้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเทรนด์การเดินทางระหว่างประเทศ การเปิดตัวแคมเปญนี้จึงไม่เพียงตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด Travel Card แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ในการผสานนวัตกรรมทางการเงินเข้ากับความเรียบง่าย เพื่อยกระดับประสบการณ์นักเดินทาง และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้สนุกกับทุกการเดินทางอย่างไร้กังวล