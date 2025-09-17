“ดีพร้อมคอมมูนิตี้” จุดประกายผู้ประกอบการชุมชนไทย สู่นวัตกรรม ยั่งยืน เชื่อมตลาด เชื่อมทุนจริง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดงาน “ดีพร้อมคอมมูนิตี้” ดัน 40 ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดจริง 15 ก.ย. นี้ ณ ICONSIAM
กรุงเทพฯ, 15 กันยายน 2568 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดงาน “ดีพร้อมคอมมูนิตี้: ชุมชนเชื่อมตลาด โอกาสเชื่อมทุน” ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ตั้งแต่เวลา 10.00–19.00 น. โดยมี ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
ภายในงานมีการนำเสนอผลงานจริงของ ผู้ประกอบการชุมชน 40 รายทั่วประเทศ ที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาหาร, เครื่องดื่ม และสมุนไพร พร้อมกิจกรรม Business Matching กับนักลงทุน, Modern Trade และแพลตฟอร์ม Crowdfunding ชั้นนำ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเข้าถึงแหล่งทุนอย่างยั่งยืน
พันธมิตรสำคัญ ที่ร่วมสนับสนุน ได้แก่
- The Mall Group และ Betrend – เชื่อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด Modern Trade
- TikTok Thailand – ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ยุคใหม่
- SME D Bank – สนับสนุนด้านการเงินและสินเชื่อ
กสอ. ตั้งเป้าให้งานนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกลไกใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด
“สร้างมูลค่า – เพิ่มช่องทางขาย – เติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อผลักดันผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถยืนได้ด้วยตนเองบนเวทีธุรกิจสมัยใหม่