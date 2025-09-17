ซีพีชูวิสัยทัศน์ Global Tech-Driven Company ในงาน CP Innovation Expo 2025

กรุงเทพฯ – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ประกาศจัดงาน “CP Innovation Exposition & Symposium 2025” ระหว่างวันที่ 18–21 กันยายน 2568 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Innovate the Future for a Better Tomorrow” งานมหกรรมด้านนวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์กว่า 200 ชิ้นจากพนักงานทั่วโลก แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่สองของซีพีในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้บุกเบิกการจัด “CP Innovation Exposition & Symposium 2025” เปิดเผยว่า “นวัตกรรม” เป็นรากฐานของความสำเร็จของซีพีตลอดกว่า 100 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่การริเริ่มพิมพ์วันหมดอายุบนซองเมล็ดพันธุ์ผักของเจียไต๋ซึ่งเป็นธุรกิจต้นกำเนิดของซีพี ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเกษตรไทยในยุคนั้น ต่อเนื่องมาถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม การสร้างระบบเลี้ยงไก่ครบวงจร การพัฒนาพันธุ์ปลานิลจนเกิดเป็น “ปลาทับทิม” การก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และการพัฒนาเครือข่ายค้าปลีกและธุรกิจใหม่ ๆ ที่เข้าถึงชุมชน สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่านวัตกรรมไม่ใช่เพียงเครื่องมือ แต่คือ DNA ที่ฝังลึกในวัฒนธรรมองค์กร และเป็นแรงขับเคลื่อนให้ซีพีเติบโตอย่างต่อเนื่อง
“การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่สองเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่ง โลกธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ซีพีเชื่อมั่นว่านวัตกรรมคือกุญแจที่จะทำให้องค์กรก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และยังสามารถขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด” ดร.อาชว์กล่าว
งาน “CP Innovation Exposition & Symposium 2025” นับเป็นการต่อยอดมหกรรมนวัตกรรมบัวบานและการประชุมวิชาการฯ ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2009 และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมกว่า 200 ชิ้น ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ รูปแบบธุรกิจ และด้านความยั่งยืน ซึ่งแต่ละผลงานมีทั้งในระดับต้นแบบทดลอง (Proof of Concept) และระดับที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Scaling/Commercialization)
นอกจากการจัดแสดงผลงานแล้ว ไฮไลต์สำคัญยังรวมถึงการจัดเวทีเสวนามากกว่า 30 เวที โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกกว่า 60 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาทิ ผู้แทนจาก Google Cloud, Microsoft, AWS, Huawei, Tencent, ByteDance, McKinsey & Company รวมถึงนักวิชาการจาก MIT และผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนไทย ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็น AI, Robotics, Green Technology หรือ Biotechnology ที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญของเศรษฐกิจโลกในศตวรรษหน้า
อีกหนึ่งความพิเศษที่สร้างความตื่นตาตื่นใจคือ การรวมตัวของหุ่นยนต์และเทคโนโลยี AI จากทั่วโลกมากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ สุนัขหุ่นยนต์ และการแสดงหุ่นยนต์ชกมวยจาก Unitree ตลอดจนวีดีโอสาธิต AI and Robot Kitchen จาก XI XIANG และโดรนโดยสารไร้คนขับจาก Tcab Tech ซึ่งล้วนสะท้อนวิสัยทัศน์ของซีพีในการเชื่อมโยงโลกอนาคตเข้ากับชีวิตจริง
ไฮไลต์อีกด้านคือการมอบรางวัล “Chairman Award” เพื่อเชิดชูนวัตกรผู้สร้างผลงานที่โดดเด่นทั้งในเชิงธุรกิจและสังคม อันเป็นกำลังใจสำคัญให้พนักงานกว่า 500,000 คนทั่วโลกของซีพี กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทดลอง และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต
ดร.อาชว์ กล่าวสรุปว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม เราตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนวัตกรในเครือฯ เป็น 100,000 คนในอนาคต เพราะเราเชื่อว่าพลังของนวัตกรจากทั่วโลกในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย และสร้างคุณค่าใหม่ให้กับเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่สองของซีพี”
งาน “CP Innovation Exposition & Symposium 2025” จึงไม่เพียงเป็นเวทีแสดงผลงานนวัตกรรม แต่ยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงคน เทคโนโลยี และสังคมเข้าด้วยกัน ตอกย้ำบทบาทของซีพีในฐานะองค์กรไทยที่พร้อมแข่งขันและยืนหยัดอย่างมั่นคงบนเวทีโลก