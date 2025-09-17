Festival Economy พลิกเกมเศรษฐกิจท้องถิ่น

สารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ประเพณีท้องถิ่น ผนวกหมุดหมายนักเดินทางสายมู และแคมเปญ “เทสใต้ Tasty: เมนูอาหารสีดำ”
เทศกาลท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงการสืบสานประเพณีแต่กำลังถูกยกระดับให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบ Festival Economy ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสืบสานวัฒนธรรแต่เป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงให้ กับจังหวัด สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจท้องถิ่น เช่นเดียวกับ “งานสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช” ที่กำลังได้รับการยกระดับผ่านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน นำโดย
หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, YEC นครศรีธรรมราช, สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ หรือ ทีเส็บ เป็นหัวเรือใหญ่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช และผู้ประกอบการในจังหวัด ผลักดัน Local Festival อันมีเอกลักษณ์นี้ไปสู่ Flagship Festival ให้สามารถต่อยอดได้ในระดับสากล
เริ่มคิกออฟด้วยการเปิดตัวแคมเปญ “เทสใต้ Tasty: เมนูอาหารสีดำ” ภายใต้แนวคิด “ชวนคนคอนหลบบ้าน รับตายาย สไตล์ใหม่” ผนวก Soft Power ด้านความเชื่อเข้ากับอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น และเทรนด์การท่องเที่ยว สายมู เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นสู่เทศกาลระดับประเทศที่ยังคงเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ ได้อย่างทันสมัยและ น่าจดจำ โดยใช้ “อาหาร” เป็นภาษากลาง
เทศกาลสารทเดือนสิบ = เทศกาลกระตุ้นเศรษฐกิจ
นายสิทธิพันธุ์ ปิติเจริญกิจ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “เราต้องการยกระดับเทศกาลสารทเดือนสิบให้กลายเป็น Magnet ของเศรษฐกิจจังหวัดไม่ใช่แค่พิธีกรรม และความเชื่อ แต่เป็นงานที่ดึงดูดนักเดินทางรุ่นใหม่ และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจบริการ โดยในมิติของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นำร่อง ร่วมยกระดับด้วยการจัดงาน Must Mu ชูจุดขายเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และ Soft Power ด้านความเชื่อ
ซึ่งปีนี้ YEC นครศรีธรรมราช ได้ร่วมมือกับ ทีเส็บ ภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)และผู้ประกอบการ ท้องถิ่น ผนึกกำลังร้านอาหารชื่อดังทั่วเมืองเพื่อสร้างสรรค์ เมนูสีดำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความขลังและความเชื่อ เชื่อมโยงกับ Soft Power ของเทศกาลภายใต้แคมเปญ เทสใต้ Tasty ซึ่งมุ่งหวังที่จะสืบสานเทศกาลสารทเดือนสิบ ให้กลับมาอยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าจดจำ เพราะเชื่อว่า ‘อาหาร’ คือภาษากลาง ที่เชื่อมคนรุ่นใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิม และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น”
ครั้งแรกกับความร่วมมือของร้านอาหารและคาเฟ่กว่า 30 ร้านดังทั่วจังหวัด ที่พร้อมนำเสนอ เมนูอาหารสีดำ จากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น หมึกดำจากอ่าวไทย, ดาร์กโกโก้ และเบียร์ดำจากผู้ผลิตท้องถิ่น พร้อมเมนูอีกหลาก หลายตลอดเดือนกันยายน
Festival Economy สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล
นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ กล่าวว่า “Festival Economy คือกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนงานเทศกาลท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจ แต่ละงานสามารถกระตุ้น การเดินทาง การใช้จ่าย และการสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาล ยิ่งเป็นงานที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมเข้มแข็ง ยิ่งสร้างความแตกต่างและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้
“เทสใต้ Tasty: เมนูอาหารสีดำ”
ถือเป็นความร่วมมือสำคัญที่สะท้อนบทบาทของทีเส็บในการยกระดับงานเทศกาลท้องถิ่นไปสู่การเป็นเครื่องมือ สร้างเศรษฐกิจหรือ Festival Economy โดยทีเส็บมีพันธกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ การดึง Mega Events ระดับโลก เข้าสู่ประเทศไทย และการพัฒนา งาน Home Grown Festivals ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เทศกาลสารทเดือนสิบและแคมเปญ เทสใต้ Tasty คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการต่อยอดเทศกาลประจำเมืองให้เป็น Flagship Festival ที่สร้างทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมเชื่อมโยงกับโอกาสทาง MICE Economy เช่น การใช้ร้านอาหารและคาเฟ่ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 30 แห่งเป็นผู้ให้บริการอาหารและสถานที่ รองรับการจัดประชุม สัมมนา รวมถึงการต่อยอดเป็น เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Travel Routes) ที่ผสานทั้งวัฒนธรรม อาหาร และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์นี่คือการเชื่อมโยงประเพณีและวัฒนธรรมเข้ากับ ธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ซึ่งจะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในระยะยาวได้
เทศกาลนี้จึงไม่เพียงสร้างรายได้และการจ้างงานในท้องถิ่น แต่ยังทิ้ง มรดกทางเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะเดียวกันยังวางเป้าหมายระยะยาวให้ “เทสใต้ Tasty” กลายเป็น หมุดหมายสำคัญของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Oktoberfest ในเยอรมัน หรือ Día de Los Muertos ในเม็กซิโก
“หลบบ้าน” = กลับมาเติมพลังเศรษฐกิจ
สารทเดือนสิบ คือช่วงเวลาที่ลูกหลานได้กลับบ้านเพื่อได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว และได้ร่วมสืบสาน พิธีกรรมอันลึกซึ้งในความเชื่อของคนใต้ โดยข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช คาดการณ์ว่าจะมีลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชที่เดินทางกลับบ้านและนักเดินทางในช่วงเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือบสิบ ประจำปี 2568 จำนวนนักท่องเที่ยว 216,610 คน (เพิ่มขึ้น 6.25% จากปี 2567) สร้างรายได้ประมาณ 1,942.26 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 15.58% จากปี 2567) โดยเราพยายามสร้างสรรค์ให้ประเพณีสำคัญนี้กลับมาอยู่ ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และน่าจดจำ
จากความเชื่อท้องถิ่น สู่อีเว้นท์ระดับโลก
เทศกาลสารทเดือนสิบและแคมเปญ “เทสใต้ Tasty: เมนูอาหารสีดำ” จึงไม่ใช่เพียงการสืบสานพิธีกรรมเก่าแก่ หากแต่เป็นพลังใหม่ที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้ากับรากเหง้าวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราช ผ่าน “อาหาร” ที่เป็นทั้งความทรงจำ ความศรัทธา และความสร้างสรรค์ร่วมสมัย
วันนี้ ชาวนครศรีฯ อยากให้คนรุ่นใหม่ได้กลับบ้าน มาร่วมรับตายายอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์ อาหารสีดำจากร้านดังทั่วจังหวัด ที่จะทำให้เทศกาลสารทเดือนสิบกลายเป็นความทรงจำร่วมสมัยที่น่าจดจำยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน ชาวนครศรีฯ ยังอยากบอกเล่าเรื่องราวนี้ต่อไป เพื่อให้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รู้จัก Festival อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่กำลังเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช ไม่เพียงในฐานะเมืองแห่งความเชื่อ แต่ยัง เป็นเมืองแห่งโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ และสำหรับ ภาคธุรกิจ เชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการลงทุนในโมเดล Festival Economy ที่สามารถต่อยอด ได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธุรกิจไมซ์ (MICE) ไม่ว่าจะเป็นการ จัดประชุม สัมมนา การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัล หรือ Business Travel ที่ผสานวัฒนธรรมเข้ากับการสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง
เพราะ “การกลับบ้าน” ไม่ใช่เพียงการกลับมาพบครอบครัว แต่ยังเป็นการกลับมาเพื่อ เติมพลังเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น โดยมีโดยมี ทีเส็บ ภาคใต้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความโดนเด่น เติบโต ยั่งยืน และผลักดันให้ นครศรีธรรมราชก้าวสู่การเป็นเมืองเทศกาลที่คนทั้งโลกต้องรู้จัก
ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อร้านอาหารและเมนูในแคมเปญ “เทสใต้ Tasty” ได้ที่เพจ YEC Nakhon