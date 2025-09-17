Dow เดินหน้าพัฒนาเด็กระยอง ปรับโฉมศูนย์อีเอฟแห่งแรก-สร้างถนนการเรียนรู้ เสริมทักษะเด็กไทย

ระยอง – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ตอกย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่วัยเยาว์ ผ่านการเสริมสร้างทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ด้วย “การเล่นที่มีเป้าหมาย” เพื่อให้เด็ก ๆ เติบโตอย่างเก่ง ดี มีความสุข และพร้อมรับมือสังคมในอนาคต โดยล่าสุด Dow นำพนักงานอาสาร่วมปรับปรุง “ศูนย์เรียนรู้อีเอฟ จังหวัดระยอง (Rayong EF Center)” ศูนย์ต้นแบบด้าน EF แห่งแรกของไทย พร้อมสร้าง “ถนนแห่งการเรียนรู้ EF” อีก 3 แห่งในชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เด็กกว่า 1,000 คน
ศูนย์ EF ระยอง: ต้นแบบแห่งการเรียนรู้
ศูนย์ EF ตั้งอยู่ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครมาบตาพุด ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ ทั้งด้านความปลอดภัย ความครบถ้วนของพื้นที่เรียนรู้ และสื่อพัฒนาการ โดย Dow อาสาปรับปรุงโซนต่าง ๆ อาทิ
- มุมบทบาทสมมติ ฝึกทักษะทางสังคมและภาษา
- มุมเลโก้ เสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะทางวิศวกรรม
- ปีนป่ายไต่เชือก ฝึกการกำหนดเป้าหมาย ควบคุมอารมณ์ และสร้างความภูมิใจ
- โรงละครอีเอฟ สอนให้เด็กเข้าใจผู้อื่นและเห็นอกเห็นใจ
- สื่อมัลติมีเดียและนิทาน EF กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการจัดการอารมณ์
ศูนย์ยังเปิด “โซนระยองศึกษา” ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจในบ้านเกิด เปิดบริการฟรีทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–17.00 น. สำหรับเด็ก ผู้ปกครอง และครู
พลังการเล่นสู่การพัฒนา EF
นายชาคริต เอนกพร ผู้จัดการโรงงาน Dow กล่าวว่า“การพัฒนาทุนมนุษย์ต้องเริ่มจากรากฐาน การเล่นที่ออกแบบอย่างเหมาะสม คือกุญแจสำคัญในการสร้าง EF ที่ช่วยให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งทั้งหมดคือเป้าหมายของโครงการ”
ถนนแห่งการเรียนรู้ EF: พื้นที่สนุก-ปลอดภัยในชุมชน
Dow ยังได้ขยายพลังการเรียนรู้ออกสู่พื้นที่สาธารณะ โดยร่วมกับครูและศูนย์เด็กเล็กทาสี “ถนนแห่งการเรียนรู้ EF” จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนวุฒินันท์ เทศบาลนครมาบตาพุด
- โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 ประชุมมิตร–ล้อเกวียน ตำบลบ้านฉาง
ถนนเหล่านี้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจเด็ก ให้กล้าเล่น กล้าคิด และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยมีเด็กปฐมวัยและนักเรียนอนุบาลกว่า 1,000 คน ได้รับประโยชน์โดยตรง
เสียงจากท้องถิ่น
นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด กล่าวว่า“เด็กเก่ง ดี สุข สมวัย คือสมบัติล้ำค่าของชาติ ศูนย์ EF และถนนการเรียนรู้ที่ Dow สนับสนุน ไม่เพียงช่วยให้เด็กเก่งวิชาการ แต่ยังสร้างพลเมืองคุณภาพที่คิดวิเคราะห์และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข”
เดินหน้าต่อยอดสู่ระดับประเทศ
โครงการ “ดาว-อีเอฟ พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จ เพื่อระยองผาสุก” เริ่มตั้งแต่ปี 2559 จากความร่วมมือของ 19 องค์กร ปัจจุบันขยายสู่ 44 องค์กร ครอบคลุมทั้งจังหวัดระยอง และยังต่อยอดสู่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจัดอบรมครูปฐมวัยและผู้ปกครองทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์อย่างต่อเนื่อง
ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวและการอบรมฟรีด้าน EF ได้ทาง เฟซบุ๊ก Dow Thailand