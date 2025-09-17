อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เปิดเวทีเสริมแกร่งภาคพลังงาน

เดินหน้ากิจกรรม “สร้างการรับรู้ฯ” ครั้งที่ 14 ครอบคลุม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
หนุนภาคธุรกิจรับมือ Energy Transition อย่างยั่งยืน
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงาน ผ่าน “โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” โดยกิจกรรมครั้งที่ 14 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2568 ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร และอุทัยธานี
ในวันที่ 15 กันยายน 2568 กรมธุรกิจพลังงานได้จัดนิเทศงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและส่งเสริมการใช้ระบบ e-Service ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนงานให้เหมาะสมกับบริบทจริง ส่วนวันที่ 16 กันยายน 2568 เป็นกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบกิจการธุรกิจพลังงานในพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การชี้แจงความก้าวหน้าของการประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และอนุบัญญัติใหม่ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของกรมธุรกิจพลังงาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง การกำกับดูแลที่ทันสมัย โปร่งใส และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจพลังงาน และนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทยได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายการใช้งานระบบ e-Service สู่ภูมิภาค ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการให้บริการ และสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงานยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ฯ อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมยกระดับระบบการกำกับดูแลธุรกิจพลังงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Energy Transition และ Digital Transformation อย่างมั่นคงและยั่งยืน สำหรับกิจกรรมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 15) มีกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อสานต่อภารกิจการกำกับดูแลในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง