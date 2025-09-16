เนสท์เล่เปลี่ยนพลังกายของพนักงานและพันธมิตร สู่พลังใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมสุขภาพพนักงานด้วยกิจกรรมสะสมก้าวเดินเพื่อเปลี่ยนพลังกายเป็นพลังใจสู่สังคม กิจกรรม “Walk More, Give More” เป็นกิจกรรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้นอกจากจะมีพนักงานเนสท์เล่กว่า 1,600 คนที่ร่วมสะสมก้าวแล้ว ยังได้ผนึกกำลังกับบุคลากรจากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมพิชิตเป้าหมายกว่า 990 ล้านก้าวได้สำเร็จ โดยทุก 10 ล้านก้าวเดิน-วิ่งเท่ากับวีลแชร์ 1 คัน นับเป็นวีลแชร์จำนวน 99 คัน มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อก้าวที่มั่นคงสู่คนที่ต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง