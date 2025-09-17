กลับมาอีกครั้ง Rayong long beach festival 2025 @ Laemmaephim

วันนี้ (17 ก.ย. 68) เวลา 17.00 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางจุฑารัตน์ ขาวคม ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง , นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และนายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Rayong long beach festival 2025 @Laemmaephim ประจำปี 2568 ครั้งที่ 2″ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยองเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย กระจายรายได้สู่ประชาชนทุกระดับ และกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดระยอง และหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองในช่วง Low season ฤดูฝน ที่การท่องเที่ยวซบเซา โดยการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “Rayong long beach festival 2025 @laemmaephim” ขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2568 ณ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยระดมกำลังความร่วมมือจากร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลปรุงสด สินค้าท้องถิ่น ในราคาพิเศษ และยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานอีกมากมาย เพื่อให้งานมีสีสัน ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ นางจุฑารัตน์ ขาวคม ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ได้กล่าวว่า กิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Music in the rain สนุกสุดขั้ว ไม่กลัวฝน” มีการเตรียมรับมืออย่างดีหากวันงานเกิดฝนตก ทั้งด้านสถานที่ และสำหรับผู้มาร่วมงามเรามีเสื้อกันฝนเตรียมแจก จำนวนจำกัด และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารรสเด็ด แล้วยังจะได้เพลิดเพลินกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรม Latte art มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก Share มา Show! รับกาแฟและเครื่องดื่ม ฟรี! วันละ 500 แก้ว และกิจกรรม Soft Power เมนูท้องถิ่นที่รังสรรค์ขึ้นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ก็มีมาให้ ชิมฟรีทุกๆ วัน พร้อมอิ่มอร่อย Food Truck สุดแซ่บ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีของฝากเมืองระยอง มากกว่า 100 ร้านค้า”
นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ร่วมมือกับทางจังหวัดในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ ด้วยเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยเห็นว่าการจัดงานมหกรรมดนตรีที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ครั้งนี้ จะสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยองได้ ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดหมุนเวียน ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวงานและมาจับจ่ายใช้สอยในงาน และในจังหวัดระยองเป็นจำนวนมาก
ทางด้านเจ้าของพื้นที่จัดงานชายหาดแหลมแม่พิมพ์ นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ได้เตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน มีการวางแผนการจราจร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และได้ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องรักษาความปลอดภัยในบริเวณงาน รวมทั้งมีจุดตรวจอาวุธสำหรับผู้มาร่วมงาน ก่อนเข้างาน เพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้สนุกกันอย่างเต็มที่
อีกทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ยังได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม ฟรี! คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังในทุกคืนของการจัดงาน วันที่ 19 กันยายน พบกัง วง Tilly Birds และ วง Klear ส่วนวันที่ 20 กันยายน พบกับ โจอี้ ภูวศิษฐ์ และวงโปเตโต้
งาน Rayong Long Beach Festival 2025 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ โดยจังหวัดระยอง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ เครื่องดื่มตราช้าง (ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน) , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF , บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTT GC และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN ได้มาร่วมจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน ภายในงานอีกด้วย