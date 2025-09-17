งานมหกรรมดนตรีที่ชายหาดระยอง “Rayong long beach festival 2025 @Laemmaephim”

จังหวัดระยอง ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรมดนตรีที่ชายหาดระยอง “Rayong long beach festival 2025 @Laemmaephim” ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน2568 ณ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อิ่มอร่อยจุใจไปกับอาหารเด็ดเมนูดังกว่า 100 บูธ และพลาดไม่ได้กับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่จะมาสร้างความมันส์ทุกค่ำคืน
และพลาดไม่ได้กับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ที่จะมาสร้างสีสัน ความมันส์อย่างไม่หยุดยั้ง ทุกค่ำคืน
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พบกับ
– Tilly Birds
ADVERTISMENT
– KLEAR
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พบกับ
– โจอี้ ภูวศิษฐ์
– และปิดท้ายความมันส์กับ POTATO