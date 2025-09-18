บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมสนับสนุนงาน Sawasdee Seoul Thai Festival 2025

โชว์เสน่ห์ทางวัฒนธรรม ผลักดัน Soft Power ไทยสู่สากล พร้อมฉายภาพความสำเร็จในการร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดของเกาหลี
บี.กริม เพาเวอร์ ผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เผยความสำเร็จในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของ “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” เทศกาลไทยที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงโซล เกาหลีใต้ โดยนำวัฒนธรรมและ Soft Power ไทยไปสร้างความประทับใจให้ชาวเกาหลีได้สัมผัสความเป็นไทยอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านอาหาร งานคราฟต์ การท่องเที่ยว สุขภาพ และนวัตกรรม พร้อมโชว์ศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะเป็นหนึ่งในเอกชนไทยที่ลงทุนด้านพลังงานสะอาดในเกาหลีใต้
งาน “Sawasdee Seoul Thai Festival 2025” จัดขึ้นโดยสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโซล ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ ณ Cheonggyecheon Plaza ใจกลางกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในธีม “Discover Thailand” ซึ่งนับได้ว่าเป็นงาน Sawasdee Seoul Thai Festival ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมา ด้วยจำนวนบูธมากกว่า 80 บูธ ครอบคลุมทั้งบูธอาหารไทย งานคราฟต์ การท่องเที่ยว สุขภาพ และนวัตกรรม อีกทั้งยังมีเวทีแสดงนาฏศิลป์ไทย, การสาธิตมวยไทยโดยนักมวยชื่อดัง “บัวขาว บัญชาเมฆ” และไฮไลต์ ขบวนพาเหรดชุมชนไทยในเกาหลีที่ยาวกว่า 593 เมตร โดยตลอดสองวันของการจัดงานมีชาวเกาหลีและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานหลายพันคน ภายในงาน บี.กริม เพาเวอร์ ได้ร่วมออกบูธนำเสนอรสชาติของอาหารไทยผ่านเมนูยอดนิยมอย่าง ส้มตำและคอหมูย่าง อีกทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวการลงทุนด้านพลังงานสะอาด รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ เช่น การอนุรักษ์เสือ, การสนับสนุนดนตรีคลาสสิก และกีฬาขี่ม้า ให้ชาวเกาหลีได้ชม โดยได้รับเกียรติจาก นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล เข้าเยี่ยมชมบูธพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย