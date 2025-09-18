อันหยาง เมืองโบราณแห่งราชวงศ์ซาง ผสานพลังประวัติศาสตร์สู่มหานครการบินยุคใหม่

เมืองอันหยาง มณฑลเหอหนาน หนึ่งในเมืองหลวงโบราณ 8 แห่งของจีน และเป็นบ้านเกิดของอักษรจารึกกระดูกสัตว์ (เจี่ยกู่เหวิน) กำลังผสานเสน่ห์วัฒนธรรมโบราณเข้ากับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สะท้อนพลังขับเคลื่อนของเมืองประวัติศาสตร์ที่ไม่หยุดนิ่ง
ริมฝั่งแม่น้ำหวน แม่น้ำสายหลักของเมืองอันหยาง คือที่ตั้งของอาคารหลังใหม่ของ “พิพิธภัณฑ์แหล่งมรดกโลกอินซวี” (World Heritage Site Yinxu) ซึ่งเปิดให้สาธารณชนเข้าชมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุเกือบ 4,000 ชิ้น รวมถึงอักษรจารึกกระดูกสัตว์ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า 3,000 ปี ถือเป็นต้นกำเนิดอักษรจีนและกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอารยธรรมจีนโบราณที่ยังส่งอิทธิพลถึงปัจจุบัน
อีกหนึ่งมรดกภูมิปัญญาที่สำคัญคือ “คลองหงฉี” สิ่งก่อสร้างขนาดมหึมายาวกว่า 1,500 กิโลเมตรที่สร้างขึ้นในทศวรรษ 1960 โดยแรงงานชาวบ้านเกือบแสนคนบนเทือกเขาไท่หาง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ครองสมญานาม “แม่น้ำฝีมือมนุษย์กลางฟ้า” ขานรับจิตวิญญาณ “พึ่งพาตนเอง ขยันอดทน ร่วมแรงร่วมใจ และเสียสละเพื่อส่วนรวม” ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความสามัคคีของชาวจีน
ขณะเดียวกัน อันหยางยังถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งการบิน” จากการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการบินระดับต่ำ (Low-Altitude Economy) โดยเฉพาะด้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมโดรนและบริษัทวิจัยพัฒนาหลายแห่ง ที่ผลิตโดรนขนาดกลาง–ใหญ่ สำหรับภารกิจด้านความปลอดภัย ป้องกันไฟป่า และสื่อสารฉุกเฉิน ซึ่งช่วยยกระดับศักยภาพของเมืองเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
การผสานพลังระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่กับเทคโนโลยีล้ำสมัย กำลังพลิกโฉมอันหยางจากเมืองประวัติศาสตร์สู่เมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่แห่งอนาคต
