เสียงตีกลองของซินเจียงดึงดูดนักท่องเที่ยว

ยามราตรี ประตูไม้ทาสีบนถนนเร่สธันในเมืองคู่เชอ (Kuqa) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสว่างไสว เสียงกลองที่ใช้มือตีและเครื่องดนตรีดูตาร์ค่อย ๆ ล่องลอยไปตามตรอกซอกซอย ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้โครงการ “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สู่ตรอกซอกซอย” เมืองคู่เชอ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ได้ฟื้นฟูเมืองเก่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่จัดแสดงวัฒนธรรมอันหลากหลาย และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองโบราณแห่งนี้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองคู่เชอ (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ เมืองคู่เชอต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 7.1421 ล้านคน เพิ่มขึ้น 47.97% จากปีก่อนหน้า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวภายในประเทศสูงถึง 3.846 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 50.63% จากปีก่อนหน้า
นักท่องเที่ยวถ่ายรูปตามตรอกซอกซอยในเมืองคู่เชอ (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ที่มา People’s Daily Online