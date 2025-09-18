เฉิงตู” เมืองแห่งความสุขไม่รู้จบ ผสานเสน่ห์วัฒนธรรมเก่าแก่กับพลังสร้างสรรค์ยุคใหม่

เฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ได้รับสมญานามว่า “แดนสวรรค์บนดิน” ด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4,500 ปี และเป็นหนึ่งในสิบเมืองหลวงโบราณของจีน ปัจจุบัน เฉิงตูยังคงเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์วัฒนธรรมดั้งเดิมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว
หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองคือ “หม้อไฟเสฉวน” ที่สะท้อนวัฒนธรรมการกินอันหลากหลายและเปิดกว้างของชาวเฉิงตู กลิ่นหอมเผ็ดร้อนและบรรยากาศล้อมวงร่วมโต๊ะช่วยหล่อหลอมบุคลิกที่ตรงไปตรงมาและเป็นกันเองของผู้คนที่นี่ จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาลอง
หุ่นยนต์ของบริษัท Ruileda (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
นอกจากรสชาติอันจัดจ้าน เฉิงตูยังเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ ที่รวบรวมบริษัทด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีล้ำสมัยจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น บริษัท Chengdu Ruileda Robot Technology จำกัด ที่กำลังพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะรูปแบบใหม่ พร้อมได้รับการสนับสนุนด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม และบุคลากรอย่างรอบด้านจากเมืองเฉิงตู
แพนด้าที่ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ เฉิงตู (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
อีกหนึ่งภาพจำของเฉิงตูคือ “แพนด้ายักษ์” สัตว์ประจำชาติของจีนที่มีถิ่นอาศัยหลักในเสฉวน ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้าเฉิงตู ถือเป็นแหล่งอนุรักษ์ชื่อดังระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และยังเป็นศูนย์ความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศด้านพฤติกรรมสัตว์และการเพาะพันธุ์แพนด้า จนแพนด้ากลายเป็น “ทูตวัฒนธรรม” ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์อันอบอุ่นให้กับเมืองเฉิงตูบนเวทีโลก
เฉิงตูจึงไม่เพียงเป็นเมืองเก่าแก่ที่รุ่มรวยวัฒนธรรม หากยังเป็นเมืองทันสมัยที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ ๆ และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความสุขเรียบง่ายแบบเฉิงตูไว้อย่างเหนียวแน่น
ที่มา People’s Daily Online