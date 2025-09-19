ทำความรู้จัก ‘ซือเตียว’ งานศิลป์แกะสลักไม้สไตล์ทิเบต

ในเขตปกครองตนเองซีจ้าง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน งานแกะสลักไม้แบบทิเบตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีชื่อที่แปลกประหลาดว่า “ซือเตียว” ซึ่งแปลว่าการแกะสลักเหา กล่าวกันว่าเมื่อกว่า 300 ปีก่อน ช่างฝีมือซือเตียวสามารถแกะสลักเมล็ดข้าวบาร์เลย์ทิเบตให้เป็นรูปเหาได้ ดังนั้นจึงได้ชื่อนี้มาใช้กับงานฝีมือแบบดั้งเดิมนี้
ปัทมา ดราดัล ผู้สืบทอดการแกะสลักไม้ของชานัง รุ่นที่ 6 ในปี ค.ศ. 1981 ปัทมา ในวัย 12 ปีได้ เรียนรู้เทคนิคการแกะสลักไม้จากพี่ชายของเขา
เขาได้ก่อตั้งโรงงานเฟอร์นิเจอร์ทิเบตในเขตเฉิงกวน เมืองลาซา เมืองหลวงของภูมิภาคนี้ ในปี ค.ศ. 1994 ซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญครั้งแรกของเขาในการนำเทคนิคการแกะสลักไม้ของชานังเข้าสู่ตลาด ในปี ค.ศ. 2012 เขากลับมายังบ้านเกิดเพื่อก่อตั้งสหกรณ์การแกะสลักไม้ซือเตียว
โดยร่วมมือกับรัฐบาลมณฑลและศูนย์อาชีวศึกษาของมณฑลในปี ค.ศ. 2015 เขาได้สร้างสวนอุตสาหกรรมซือเตียว และเริ่มดำเนินการในหนึ่งปีต่อมา
ปัทมา ดราดัล ผู้สืบทอดการแกะสลักไม้ซือเตียว (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ปัทมา ดราดัลได้เปิดโครงการฝึกอบรมการแกะสลักไม้ในสหกรณ์เพื่อให้เยาวชนที่ว่างงานสามารถเข้าถึงงานฝีมือนี้ได้ ในขณะเดียวกันก็เสนองานให้กับผู้ฝึกงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ห้องจัดแสดงนิทรรศการของสหกรณ์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ซือเตียวหลายชุด รวมถึงโต๊ะพับกลางแจ้งและโต๊ะเครื่องแป้งที่มีองค์ประกอบทางวัฒนธรรมทิเบตอันล้ำค่า ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเหล่านี้เป็นตัวแทนของการพัฒนาที่สร้างสรรค์โดยปัทมา ดราดัล
เฟอร์นิเจอร์ทิเบตที่ทำจากไม้ซือเตียวแกะสลัก (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความยืดหยุ่นของเทคนิคการแกะสลักไม้ซือเตียวในการลงสีและการย้อมสีช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างกว้างขวางตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักซือเตียวเป็นที่นิยมในตลาด
ที่มา People’s Daily Online