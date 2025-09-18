BENEO ได้รับอนุมัติจาก อย. ยืนยันคุณประโยชน์พรีไบโอติกเป็นรายแรก

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2568 – BENEO ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนผสมเชิงหน้าที่ (Functional Ingredients) สำหรับอาหารของคน อาหารสัตว์และยา ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยยืนยันคุณประโยชน์ พรีไบโอติก (Prebiotic Claim) ในผลิตภัณฑ์ใยอาหาร (Fibre) ที่สกัดจากรากชิโครีภายใต้แบรนด์ Orafti® Inulin นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนผสมเชิงหน้าที่ของอาหารรายแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก อย. ของไทย โดยต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่เข้มงวดของศูนย์การประเมินทางโภชนาการและการกล่าวอ้างทางสุขภาพแห่งประเทศไทย (Center for Nutrition Assessment and Health Claims of Thailand : CNACT)
BENEO จะจัดแสดงโซลูชั่นต่างๆ ของพรีไบโอติกในงาน Fi Asia 2025 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ.2568 นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ BENEO ได้ที่บรูหมายเลข L02 พร้อมชมตัวอย่างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Orafti® Inulin เช่น เครื่องดื่มและอาหารผสมพรีไบโอติกที่มีการตกแต่งกลิ่นและรส นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่างของอาหารที่พัฒนาจากส่วนผสมเชิงหน้าทื่อื่นๆ ของ BENEO อย่างเช่น ชาเยลลี่ที่มี Palatinose™ ซึ่งเป็นน้ำตาลที่ชาญฉลาดโดยมีคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีไกลซีมิกต่ำ และขนมเส้นกรอบที่มีส่วนผสมของ Orafti® β-Fit ซึ่งอุดมไปด้วยเบต้ากลูแคนจากแป้งข้าวบาร์เลย์ โดยจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานนี้ เพื่อถ่ายทอดให้เห็นว่าอาหารอร่อยและเครื่องดื่มรสเลิศกับสุขภาพที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้