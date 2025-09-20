‘อุตสาหกรรมไม้ไผ่’ สร้างทางรวยให้ชาวบ้านในเจียงซี

ที่ฐานแปรรูปไม้ไผ่ในหมู่บ้านต้าหลง ตำบลหวงหลง อำเภอต้าหยู เมืองก้านโจว มณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน ชาวบ้านกำลังนำไม้ไผ่มาผึ่งตากแดดเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการแปรรูป
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา อำเภอต้าหยูได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไผ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไผ่ทดแทนพลาสติก เพื่อลดมลพิษและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ โดยสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป การตาก และการจัดจำหน่าย ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในชนบทกลายเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าทำงานในฐานปลูกไผ่และโรงงานแปรรูป เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
ชาวบ้านตากไม้ไผ่ที่หมู่บ้านต้าหลง เมืองก้านโจว (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ชาวบ้านตากไม้ไผ่ที่หมู่บ้านต้าหลง เมืองก้านโจว (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ที่มา People’s Daily Online