หนุ่มสเปนสัมผัสเสน่ห์ “ประเพณีกินแกะหน้าร้อน” มรดกภูมิปัญญาสวีโจว

อัลวาโร ลาโก นักท่องเที่ยวชาวสเปน ลิ้มรสซุปแกะสไตล์สวีโจว (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
อัลวาโร ลาโก (Alvaro Lago) นักท่องเที่ยวชาวสเปน ลิ้มรสซุปแกะโบราณ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นในเมืองสวีโจว มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน ประเพณีการกินแกะหน้าร้อนของที่นี่ มีประวัติยาวนานนับพันปี
เมืองสวีโจว เป็นบ้านเกิดของ “เผิงจู่” ผู้เป็นตำนานด้านการดูแลสุขภาพ มีประเพณีการกินเนื้อแกะสืบทอดต่อกันมาหลายพันปี หลักฐานยืนยันจากภาพสลักหินสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สวีโจว แสดงภาพการปรุงแกะของคนโบราณไว้อย่างชัดเจน
ชาวสวีโจวเชื่อว่า การกินแกะในช่วงวันที่ร้อนที่สุดของฤดูร้อนจะช่วยขับความเย็นและความชื้นในร่างกาย ตามหลักแพทย์แผนจีน “รักษาโรคฤดูหนาวในหน้าร้อน” หรือ “ตงปิ้งเซี่ยจื้อ”
พ่อครัวกำลังต้มซุปเนื้อแกะที่เมืองสวีโจว (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ตั้งแต่ปี 2545 สวีโจวได้พัฒนาประเพณีนี้เป็น “เทศกาลฝูหยาง” (Fuyang Festival) หรือ “เทศกาลกินแกะหน้าร้อน” และในปี 2564 ประเพณีดังกล่าวก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน
ทุกปีเมื่อถึงฤดูร้อน ชาวเมืองจะรวมตัวกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ร่วมโต๊ะกินเลี้ยงเนื้อแกะท่ามกลางอากาศร้อนระอุ สืบสานภูมิปัญญาโบราณควบคู่กับเทศกาลสมัยใหม่อย่างมีชีวิตชีวา
เมนูพิเศษของเทศกาลฝูหยางในเมืองสวีโจว (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ที่มา People’s Daily Online