ไร่ชาในหูเป่ย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ช่วงปลายเดือนสิงหาคม นักท่องเที่ยวหลั่งไหลสู่ไร่ชาเชิงนิเวศชิงก่างหลิง (Qinggangling Ecological Tea Garden) สูง 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล เพื่อชมทิวทัศน์เขียวขจีและเดินเล่นท่ามกลางไร่ชา
ไร่ชาแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอปกครองตนเองอู่เฟิง กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจีย มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน โดยอำเภออู่เฟิงมีไร่ชาหลายแห่งกระจายอยู่ใน 75 หมู่บ้าน รวมพื้นที่กว่า 222,000 หมู่ (14,800 เฮกตาร์)
อุตสาหกรรมชาท้องถิ่นพัฒนาจากกิจการครัวเรือนเล็กๆ สู่บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงธุรกิจชา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สร้างโมเดลเติบโตด้วยการเปลี่ยนไร่ชาเป็นแหล่งชมวิว โรงงานแปรรูปชาเป็นโชว์รูม และเกษตรกรไร่ชารับหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยว
การสาธิตกรรมวิธีการชงชา (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ปีนี้ ไร่ชาเชิงนิเวศชิงก่างหลิงต้อนรับทัวร์เชิงการศึกษาจากทั่วมณฑลถึง 32 กลุ่ม การแสดงวัฒนธรรมชาซึ่งเริ่มเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ถูกจัดแล้วกว่า 60 ครั้ง มีผู้ชมรอบละกว่า 150 คน
ปี 2567 อำเภออู่เฟิงต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 4.36 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเกือบ 4 พันล้านหยวน มูลค่าผลผลิตจากชา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวรวมกว่า 5 พันล้านหยวน
การแสดงวัฒนธรรมชาที่ไร่ชาในอำเภออู่เฟิง (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ที่มา People’s Daily Online