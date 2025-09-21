พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ในฉางชุน คึกคักรับซัมเมอร์

ผู้คนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ในฉางชุน (ซินหัว)
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ในเมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน คึกคักรับนักท่องเที่ยวทะลุวันละ 8,000 คนช่วงซัมเมอร์พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของ “สตูดิโอภาพยนตร์ฉางชุน” (Changchun Film Studio) ในเมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน กำลังกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมในฤดูร้อนปีนี้ โดยมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าชมอย่างคึกคัก
พื้นที่จำลองสถานที่ทำงานของทีมซับไตเติล (ซินหัว)
ตั้งแต่ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเป็นต้นมา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดผู้เข้าชมด้วยทรัพยากรด้านภาพยนตร์ที่หลากหลาย ทั้งนิทรรศการเบื้องหลังการสร้างภาพยนตร์ การจำลองสถานที่ทำงานของทีมซับไตเติล และการจัดแสดงผลงานศิลปะการแสดง โดยในบางวันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากกว่า 8,000 คนต่อวัน
การแสดงละครเวที “สาวผมขาว” ที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์เมืองฉางชุน (ซินหัว)
หนึ่งในไฮไลต์คือการแสดงละครเวที “สาวผมขาว” (The White-Haired Girl) ที่จัดขึ้นในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ สร้างสีสันและความคึกคักให้กับบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์ของเมืองฉางชุนได้อย่างมาก
