เสน่ห์ใหม่ผสานโบราณ ดันท่องเที่ยวฤดูร้อนในเหอหนานคึกคัก

เมืองโบราณลั่วอี้ในมณฑลเหอหนาน สว่างไสวด้วยแสงไฟยามค่ำคืน นักท่องเที่ยวสวมชุดฮั่นฝูเคลื่อนไหวพลิ้วไหว ท่ามกลางทิวทัศน์ยามราตรี สะท้อนภาพผสมผสานอดีตและปัจจุบันอย่างงดงาม
ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนเป็นต้นมา เมืองโบราณลั่วอี้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจยามค่ำคืนและการบริโภคเชิงประสบการณ์กลายเป็นจุดเด่นใหม่ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
การแสดง “เทพธิดาโปรยดอกไม้” ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและถ่ายภาพ (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เมืองโบราณลั่วอี้ได้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสาธารณชน สร้างสถานที่ทางวัฒนธรรมกว่า 50 แห่ง และการแสดงมากกว่า 100 รายการ เพื่อกระตุ้นการบริโภค ปัจจุบัน ร้านชุดฮั่นฝูเพิ่มจาก 18 ร้าน เป็น 1,360 ร้าน และโฮสเทลเพิ่มจาก 13 แห่ง เป็น 937 แห่ง สร้างงานให้ประชาชนกว่า 30,000 คน พร้อมมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 หยวน
การถ่ายภาพชุดฮั่นฝูในเมืองโบราณลั่วอี้ได้รับความนิยมอย่างมาก (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ทั้งนี้ ช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เมืองโบราณแห่งนี้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 20.49 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 15,371 ล้านหยวน
ที่มา People’s Daily Online