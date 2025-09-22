ฉงชิ่ง พลิกโฉม ‘เหมืองเก่า’ สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พนักงานคาเฟ่แนะนำผลิตภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยว (ซินหัว)
ที่หมู่บ้านเลี่ยเสิน เขตเหลียงผิง มหานครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน คาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งดัดแปลงจากเหมืองเก่าที่เลิกใช้ เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว พนักงานคาเฟ่คอยแนะนำผลิตภัณฑ์กาแฟและเมนูต่าง ๆ ให้กับผู้มาเยือน หมู่บ้านเลี่ยเสินแห่งนี้ มีป่ากว่า 8,000 หมู่ (533 เฮกตาร์) และได้ปรับพื้นที่เหมืองเก่าให้กลายเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งโฮมสเตย์ สถานพยาบาล และแคมป์ปิ้ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืน
โฮมสเตย์ดัดแปลงจากเหมืองเก่า ที่หมู่บ้านเลี่ยเสิน (ซินหัว)
นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนในคาเฟ่ชิล ๆ ชมการชงกาแฟสด หรือเข้าพักในโฮมสเตย์ที่ปรับปรุงจากเหมืองเก่าเพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโครงการนี้ช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้เหมืองเก่า เพิ่มรายได้ให้ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวในท้องถิ่น
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านเลี่ยเสิน (ซินหัว)
ที่มา People’s Daily Online