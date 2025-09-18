รวมเรื่องต้องรู้‼️ก่อนไป ‘วิ่งปล่อยแสง’✨MEA SPARK RUN 2025

ใกล้ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. นี้แล้วนะ 🏃🏻♂️🏃🏻♂️
รวมเรื่องต้องรู้‼️ ก่อนไป ‘วิ่งปล่อยแสง’✨MEA SPARK RUN 2025
กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล 😍 สัมผัสความสวยงามรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้ง 2 ประเภทการวิ่ง
– Mini Marathon ระยะทาง 1️⃣0️⃣ กม.
– Fun Run ระยะทาง 5️⃣ กม.
รายได้จากค่าสมัครทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 🙏🏻❤️
และ🔹รายได้ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 🔹
✅ได้สุขภาพ ✅ได้ร่วมทำบุญ ✅ได้ลุ้นรางวัล ✅ได้รูปสวย ๆ ลงโซเชียล
สมัครเลยวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2568 ที่ 👉🏻 https://race.thai.run/measparkrun2025
แล้วพบกัน 🗓️วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 📌ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
